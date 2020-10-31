Президентские выборы в США: Предчувствие гражданской войны

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 3 ноября, подойдет к финалу самая, пожалуй, грязная и эмоциональная избирательная кампания в Соединенных Штатах. Как и все другие электоральные битвы, эту называют «самой важной в период наших жизней», только на этот раз, кажется, для такого определения есть самые серьезные основания. Потому что вне зависимости от исхода голосования, эти выборы изменят США, а с ними, неизбежно, весь мир.



Фото: Reuters

Белорусы, с учетом разницы во времени, смогут узнать предварительные результаты, проснувшись рано утром в среду, 4 ноября. Напоминаем, что в нынешней кампании кандидатом от Республиканцев баллотируется действующий глава государства Дональд Трамп, а от оппозиции, Демократов — бывший вице-президент Джо Байден.

Однако существуют очень большие опасения, что в нынешний раз, в отличие от всех предыдущих, подсчетом голосов дело не закончится.

Антиутопия на ржавом коне

Если убрать в сторону эмоции, и посмотреть на ситуацию в США не вооруженным предвзятостью взглядом, то становится очевидным, что общество чрезвычайно поляризировано. И это не связано с текущей электоральной кампанией. Выборы — всего лишь один из этапов развития гражданского мировоззренческого конфликта, возникшего еще в прошлом, двадцатом, веке, и получавшего серьезный толчок для роста в 2008 и 2016 годах, после победы на выборах Барака Обамы и Дональда Трампа.

Появление на политической арене и переезд в Белый дом эксцентричного торговца недвижимостью стало моментом, после которого мирное разрешение идеологического противостояния между Демократами и Республиканцами стало очень маловероятным. Уже в марте 2017 года, через несколько месяцев после вступления Трампа в должность, влиятельный журнал Foreign Policy провел опрос экспертов в области безопасности о возможности второй гражданской войны в США на протяжении ближайших 15 лет . Средняя оценка вероятности такого развития событий составила 35%.

Это оно и есть: «предчувствие гражданской войны».

Все последующие четыре года публичная политика в стране с крупнейшей экономикой мира свелась не к обсуждению вариантов развития страны, общества и экономики, а к личности ее 45-го президента. Его сторонники считают его едва ли не мессией, который поведет народ свой в горние выси величия. Противники же уверены в том, что Дональд — сферическое инфернальное зло, призванное ввергнуть страну и мир в пучину адских мук и глобальной несправедливости. Если коротко, то обе стороны ведут себя не как «политические животные», а как религиозные фанатики.

К огромному сожалению, за последние годы вероятность гражданского противостояния в США выросла. По оценкам некоторых экспертов, практически вдвое и теперь составляет 70−80% в горизонте ближайших нескольких лет. Несмотря на то, что это всего лишь отдельные экспертные мнения, а редакция Foreign Policy опасается, по всей видимости, проводить новые широкомасштабные опросы на такую тему, существуют реальные подтверждения того, что физические столкновения политических оппонентов в США если не неизбежны, то очень вероятны.

Так, продажи огнестрельного оружия и амуниции в летние месяцы нынешнего года выросли вдвое-втрое по сравнению со среднегодовыми значениями. В некоторых регионах страны даже возникла ситуация ранее невероятного для США дефицита, когда потребители наблюдали пустые полки и таблички «Распродано» на дверях магазинов, торгующих оружием.

Второй признак страха перед возможным апокалипсисом — массовый исход самых состоятельных граждан сперва из крупных городов, а затем и из страны. Так, богатые жители Нью-Йорка и Кремниевой долины начали массово скупать недвижимость за рубежом, чтобы пересидеть возможные волнения или горячую стадию гражданской войны. Законодатели Новой Зеландии, популярной в качестве убежища у американских айтишников, даже обсуждают возможность запрета продажи недвижимости американцам: те взвинтили цены до небес .

Слышишь, блеют сердца у тех, кто вошь

Обе стороны самых конфликтных выборов уже успели отметиться заявлениями о том, что их ни в коем случае не устроит неблагоприятный вариант. Хиллари Клинтон призвала Джо Байдена ни в коем случае не признавать поражение, а Дональд Трамп заявил, что может проиграть только в результате махинаций и подтасовок со стороны Демократов.

В этой части текста мог бы быть детальный разбор программ кандидатов, однако, кажется, что углубляться в эти программы в сложившейся политической ситуации нет особого смысла. По сути, политические идеи противников можно выразить в коротких лозунгах.

Главная идея Джо Байдена и Демократов: «Трамп должен уйти». Практически все политические цели и задачи, а также вся политическая активность Демпартии в последние четыре года сконцентрированы исключительно на борьбе с Трампом.

Своеобразный культ личности наоборот. Все остальное — только приложение к идее-фикс. Надо бороться с Ковид-19, и делать это совершенно не так как Трамп. Неважно, как именно, главное, чтобы не так как он. Налоги будут повышаться, но только для богатых, однако главное — отменить налоговую реформу Трампа. То, что это также поднимет уровень налогообложения для малообеспеченных, неважно. Надо запретить добычу углеводородов, чтобы спасти планету, либо сразу и одномоментно, либо постепенно. Тут показания путаются, но, в общем, Трамп в этой области делал все неправильно, и точка.

Что касается самого рыжего Дональда, то он твердо держится своего имиджа лидера революции и главного борца с истеблишментом. Его главная декларируемая задача — Drain the Swamp (Осушить болото), то есть окончательно и бесповоротно избавиться от старых политических элит. Начинать Дональд планирует с руководителей силовых и разведывательных структур, а также спецслужб, если верить утечкам (скорее всего, преднамеренным) из его администрации. Дальше — больше, и в планах пожилого бизнесмена — значительное сокращение аппарата федерального правительства с параллельной зачисткой его от назначенцев Барака Обамы.

Так или иначе, обе стороны выборного конфликта полностью отказались от любых форм диалога и перешли к военной риторике. Проблема заключается в том, что, в тот момент, когда обе стороны начинают говорить на языке ультиматумов, война, в той или иной форме, становится неизбежной. А у войны, как мы знаем, не женское лицо. Те, кто начинает использовать военную риторику, должны понимать, что у них всего три выхода — победить, сдаться на милость врага или погибнуть. Других вариантов нет.

Когда твои руки готовы к беде

Поэтому вместо анализа программ Джо и Дональда лучше проанализировать расстановку сил накануне весьма вероятного конфликта.

Демократическая партия абсолютно доминирует в информационном пространстве. Ведущие СМИ, интернет-гиганты и Голливуд открыто поддерживают кандидатуру Джо Байдена. На стороне демократов — федеральные органы власти (напомним, что в 2016 году за Хиллари Клинтон проголосовало 99% населения федеральной столицы, Вашингтона), командование Вооруженных сил и других силовых и специальных органов (в основном назначенцы Барака Обамы), наконец, большая часть студенчества, которое всегда являлось самой активной частью населения. Наконец, нельзя забывать о том, что организованные группы, такие как BLM, Black Panthers, Antifa и многие другие, которые несут ответственность за беспорядки, с мая сотрясающие многие города страны, имеют прямые связи с Демпартией.

Трамп может рассчитывать на поддержку значительной части среднего класса и население т.н. flyover states (срединных штатов, над которыми состоятельные жители двух побережий страны постоянно пролетают в самолетах, такой аналог «замкадья» нашей политической культуры). На стороне Дональда — рядовой и средний командующий состав полиции, армии и других силовых ведомств (например, иммиграционной службы). Практически все силовики подвергались травле в соцсетях и СМИ как «пособники режима Трампа», расисты и кровавые убийцы". Именно поэтому многие из них не видят будущего в случае победы Байдена.

В общем и целом, сторонники демократов лучше организованы (фактически, несмотря на президентство Трампа, они остаются «партией власти»), сторонники Дональда более многочисленны и лучше вооружены.

Пытаться предсказать результат голосования в текущей ситуации, даже за несколько дней до выборов — дело неблагодарное. За последние 5−6 лет большинство соцопросов не давали реальной картины настроений, и их данные зачастую резко расходились с реальностью. Так, агрегированные результаты всех социологических служб дают Трампу всего 11 шансов из ста на победу.

С другой стороны, четыре года назад те же социологические опросы давали ему всего десять шансов из ста победить Клинтон. Это вообще стало грустной тенденцией, когда, например, на местных выборах или довыборах в Конгресс все опросы показывают уверенный перевес кандидата-демократа, а победителем выходит почему-то республиканец, иногда со значительным перевесом.

Надо также отметить, что сторонники Трампа демонстрируют гораздо более высокий уровень энтузиазма. Действующий президент собирает огромные толпы на свои предвыборные ралли. Более того, массы его почитателей плотной толпой окружают аэропорты тех городов, куда он прибывает для встреч с избирателями. Байдену, с другой стороны, редко удается собрать больше нескольких десятков сторонников на те немногочисленные встречи, что организует его штаб. А кортеж с кандидатом от демократов чаще всего проезжает от аэропорта к месту митинга по совершенно обезлюдевшим улицам.

Количество граждан, зарегистрировавшихся в качестве республиканцев для участия в нынешних выборах, значительно выросло, то время как количество зарегистрировавшихся демократами не растет, а местами падает.

Впрочем, конечно, ни массовость митингов, ни предвыборные регистрации служить показателем не могут.

В сложившейся ситуации обе стороны абсолютно уверены в том, что их кандидат проиграть не может, а его поражение может быть только результатом происков или обмана со стороны соперников. И у каждой стороны есть веские доводы так считать. А в стране, вооруженной до зубов огнестрельным оружием, где действуют хорошо вертикально и горизонтально организованные группы протестующих, только убедительная и сокрушительная победа одного из кандидатов может предотвратить дальнейшую эскалацию гражданского противостояния.

Революция без жертв — ничтожная ложь

Если учитывать все сказанное для того, чтобы оценить последствия выборов с США для Беларуси и мира вообще, надо отметить, что, в отличие от предыдущих электоральных кампаний в Штатах, мы можем говорить не о двух, а о трех вариантах развития событий.

Первый: дальнейшая эскалация гражданского конфликта. Причем это не обязательно выльется в вооруженное противостояние в той или иной форме. Это может быть информационная или физическая изоляция отдельных лиц или регионов, внутренние экономические войны в виде бойкотов или блокад, диверсии и многое другое. В любом случае, любой из этих вариантов серьезно отразится на судьбе США, которые являются не только крупнейшей экономикой мира, но и локомотивом мировой экономики.

Cколько бы ни длился внутренний конфликт, если он возникнет, сползание в глобальный экономический кризис станет неизбежным. А Беларусь, как известно — экспорто-ориентированная экономика и проблемы с внешними рынками неизбежно приведут к падению уровня благосостояния населения, безработице и обострению социальных проблем.

Второй: уверенная и безапелляционная победа Джо Байдена. В случае победы кандидата от демократов экономику США ждут серьезные реформы в области отказа от ископаемых видов топлива, полной перестройки системы здравоохранения, изменений политики в области налогообложения. Реформы редко приводят к резкому росту, поэтому экономика США, и без того серьезно пострадавшая от мер борьбы с пандемией, еще более замедлится, увлекая за собой в область отрицательных значений роста экономики всех других стран. Отдельно надо отметить, что активная внешняя политика всегда была сильной стороной Демократической партии. Беларусь уже попала в сферу влияния Байдена или его команды, и можно ожидать, что наша страна в случае их победы столкнется либо с санкционным давлением, либо с серьезным ростом сотрудничества как со Штатами, так и с ЕС, которые при Байдене вновь должны стать полноценным стратегическим партнером Вашингтона. Понятно, все это — в зависимости от того, как будут развиваться события в нашей стране.

Третий: неоспоримая победа Трампа. Это наиболее предсказуемый вариант. Действующий президент США, хоть и является весьма «нетрадиционным» республиканцем, да еще и ренегатом из стана демократов (что добавляет к нему ненависти оппонентов), твердо придерживается изоляционистской риторики, характерной для его нынешних однопартийцев. Республиканцы всегда уделяли значительно больше внимания внутренней политике, чем внешней. Поэтому при Дональде Трампе его администрация и Госдепартамент о нас успешно забудут, и примутся за осушение бюрократического болота и Make America Great Again, как они это видят. Вполне вероятно, что состоится еще один звонок Помпео, а в будущем году в Минск приедет Джеффри Джук, утвержденный на этот пост в Конгрессе в июле нынешнего года. Вполне возможно, что Штаты будут продолжать использовать посольство в Минске как резервную площадку для общения с Москвой или место для выдачи въездных виз россиянам в случае обострения американо-российских отношений. В общем, мы останемся в списке третьестепенных приоритетов для американского правительства. А это значит, что преодолевать грядущий кризис, который кажется неизбежным, вне зависимости от результатов американских выборов, нам придется только с опорой на восточный вектор.

В общем, хороших новостей от американских выборов нам ждать не приходится. Поэтому остается только определить, какой из вариантов для нас — лучший из худших. И ждать утра 4 ноября.