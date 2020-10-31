Законопроект: экс-президент РФ сможет стать сенатором в течение 3 месяцев после ухода с поста

Источник материала: Tut.by

Бывший президент РФ может претендовать на пост пожизненного сенатора в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий главы государства, сообщает ТАСС .

Как говорится в сообщении пресс-службы комитета Госдумы России по госстроительству и законодательству, это предусмотрено законопроектом о порядке формирования Совета Федерации, внесенным в субботу президентом РФ Владимиром Путиным.

«Уточняется, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий президента», — говорится в сообщении.

«При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу», — уточнили в комитете.