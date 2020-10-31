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Неизвестный ранил греческого православного священника в Лионе

31.10.2020 20:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неизвестный ранил греческого православного священника в Лионе. Об этом в субботу сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

По его информации, инцидент произошел в 7 округе Лиона. Злоумышленник скрылся. Медики оказали первую медицинскую помощь на месте.

Французская полиция установила периметр безопасности в районе стрельбы в Лионе, говорится в распространенном в субботу сообщении полиции в Twitter.

«Мероприятия проводятся в районе Жан-Масе в 7 округе Лиона, — отметили правоохранители. — На месте работают службы безопасности и спасатели. Был установлен периметр безопасности». «Избегайте этого сектора и следуйте указаниям властей», — подчеркивается в сообщении.

 
 
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