Источник материала: Tut.by

Неизвестный ранил греческого православного священника в Лионе. Об этом в субботу сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал BFM .

По его информации, инцидент произошел в 7 округе Лиона. Злоумышленник скрылся. Медики оказали первую медицинскую помощь на месте.

Французская полиция установила периметр безопасности в районе стрельбы в Лионе, говорится в распространенном в субботу сообщении полиции в Twitter.

«Мероприятия проводятся в районе Жан-Масе в 7 округе Лиона, — отметили правоохранители. — На месте работают службы безопасности и спасатели. Был установлен периметр безопасности». «Избегайте этого сектора и следуйте указаниям властей», — подчеркивается в сообщении.