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Неизвестный ранил греческого православного священника в Лионе
31.10.2020 20:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неизвестный ранил греческого православного священника в Лионе. Об этом в субботу сообщил
По его информации, инцидент произошел в 7 округе Лиона. Злоумышленник скрылся. Медики оказали первую медицинскую помощь на месте.
Французская полиция установила периметр безопасности в районе стрельбы в Лионе, говорится в распространенном в субботу сообщении полиции в Twitter.
«Мероприятия проводятся в районе Жан-Масе в 7 округе Лиона, — отметили правоохранители. — На месте работают службы безопасности и спасатели. Был установлен периметр безопасности». «Избегайте этого сектора и следуйте указаниям властей», — подчеркивается в сообщении.
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Злоумышленник скрылся.
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