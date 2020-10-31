Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 37

Источник материала: Tut.by

По меньшей мере 37 человек погибли, 885 получили ранения в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции, передает ТАСС .

Об этом сообщил в субботу журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл в Измир.

«На данный момент известно о 37 погибших, травмы получили 885 человек. Из-под завалов спасено 103 человека с травмами», — подчеркнул турецкий лидер во время выступления по турецкому телевидению.

По словам Эрдогана, в Измир были направлены 35 мобильных станций для оказания помощи пострадавшим, 25 из которых уже установлены. Власти республики также планируют выделить 24 млн турецких лир (более $ 2,8 млн) для восстановления региона от последствий стихии.