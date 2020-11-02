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На президентских выборах в Молдове лидер оппозиционной партии обошла друга Лукашенко
02.11.2020 07:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду в первом туре президентских выборов в Молдове набрала 35,61% голосов, действующий глава государства Игорь Додон — 33,01%. Таковы данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), распространенные в ночь на понедельник, после обработки 99,11% протоколов, пишет
Согласно подсчетам, замыкает тройку лидер «Нашей Партии», мэр второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый с 16,98% голосов. Далее следуют Виолетта Иванов от партии «Шор» (6,57%), председатель партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе (3,25%), кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку (2,01%), кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу (1,38%) и глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ (1,19%).
ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%
Победитель выборов определится во втором туре, который пройдет 15 ноября.
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Победитель выборов определится во втором туре, который пройдет 15 ноября.
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