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В Нидерландах поезд метро чуть не упал с 10-метровой высоты. Его спас «хвост кита»

02.11.2020 19:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Нидерландах в метро вечером 1 ноября случилось ЧП. В пригороде Роттердама поезд выехал за пределы платформы и завис на высоте около 10 метров над землей. Спасла машиниста скульптура, сообщает NOS.


Авария произошла на станции «Де Аккерс» в городе Спейкениссе. Происшествие случилось поздно вечером, поэтому в поезде не было пассажиров — только машинист. Сообщается, что поезд выехал за пределы платформы, расположенной на высоте около 10 метров от земли.


Поезд и водителя спас от падения с такой высоты хвост кита — это скульптура нидерландского архитектора Маартена Струйса. Поезд буквально завис на хвосте.


Причины случившегося пока неизвестны, машинист дает показания.


Автор скульптуры «Китовые хвосты», которую установили в 2002 году, удивился прочности своей работы.


— Она существует почти 20 лет, и пластик вполне мог рассыпаться. Но, как мы видим, этого не случилось, — сказал скульптор и добавил, что он представить себе не мог, что однажды его скульптура будет выглядеть так.

 
 
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В Нидерландах в метро вечером 1 ноября случилось ЧП. В пригороде Роттердама поезд выехал за пределы платформы и завис на высоте около 10 метров над землей.
 
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