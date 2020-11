Теракт в Вене: нападения в шести частях города, неизвестные с винтовками, погибшие

Источник материала: Tut.by

Вечером 2 ноября в центре Вены произошла стрельба. Канцлер Австрии назвал случившееся терактом. Местные СМИ сообщают о нескольких погибших, полиция — о двух, около 15 человек получили травмы. Нападения произошли в шести частях города. Через пять часов после нападения силовики обезвредили одного стрелка, еще один остается на свободе.

В полиции сообщили , что стрельба началась около 8 часов вечера по местному времени. Известно о нескольких подозреваемых, которые вооружены винтовками.

Нападения произошли в шести частях города, по предварительным данным, один человек погиб, 15 пострадали. Одного из нападавших застрелили.

В МВД Австрии заявили, что речь идет о теракте, передает ТАСС . Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что в стрельбе участвовали несколько нападавших, есть много пострадавших.

Представитель ассоциации здравоохранения Кристоф Миерау рассказал о 15 пострадавших, у семерых — серьезные травмы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся «ужасным терактом». Он пообещал решительные меры против нападавших. По его словам, преступники хорошо вооружены и профессионально подготовлены.

После часа ночи по местному времени (трех часов ночи по минскому) глава МВД Карл Нехаммер заявил, что полиции удалось обезвредить одного стрелка, еще один — в бегах.

В Сети также появились кадры, где несколько человек стоит с руками за головой, рядом — люди в форме. СМИ написали , что задержаны четверо подозреваемых, однако глава МВД заявил , что полиция продолжает искать потенциальных преступников.