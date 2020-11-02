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Теракт в Вене: нападения в шести частях города, неизвестные с винтовками, погибшие

03.11.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 2 ноября в центре Вены произошла стрельба. Канцлер Австрии назвал случившееся терактом. Местные СМИ сообщают о нескольких погибших, полиция — о двух, около 15 человек получили травмы. Нападения произошли в шести частях города. Через пять часов после нападения силовики обезвредили одного стрелка, еще один остается на свободе.


Фото: Reuters

В полиции сообщили, что стрельба началась около 8 часов вечера по местному времени. Известно о нескольких подозреваемых, которые вооружены винтовками.

Нападения произошли в шести частях города, по предварительным данным, один человек погиб, 15 пострадали. Одного из нападавших застрелили.

В МВД Австрии заявили, что речь идет о теракте, передает ТАСС. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что в стрельбе участвовали несколько нападавших, есть много пострадавших.


Фото: Reuters

Представитель ассоциации здравоохранения Кристоф Миерау рассказал о 15 пострадавших, у семерых — серьезные травмы.


Полицейские проверяют человека на улице после стрельбы в Вене. Фото: Reuters

Фото: Reuters

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся «ужасным терактом». Он пообещал решительные меры против нападавших. По его словам, преступники хорошо вооружены и профессионально подготовлены.

После часа ночи по местному времени (трех часов ночи по минскому) глава МВД Карл Нехаммер заявил, что полиции удалось обезвредить одного стрелка, еще один — в бегах.


Карл Нехаммер. Фото: Reuters

В Сети также появились кадры, где несколько человек стоит с руками за головой, рядом — люди в форме. СМИ написали, что задержаны четверо подозреваемых, однако глава МВД заявил, что полиция продолжает искать потенциальных преступников.

Ранее Kronen Zeitung сообщала, что неизвестный мужчина открыл огонь у синагоги и подорвал себя. Полиция оцепила район, идет спецоперация, задействованы военные.

Полиция просит жителей района не выходить на улицу и не выкладывать фото и видео в соцсети, а присылать их правоохранителям.

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