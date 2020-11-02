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Теракт в Вене: нападения в шести частях города, неизвестные с винтовками, погибшие
03.11.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 2 ноября в центре Вены произошла стрельба. Канцлер Австрии назвал случившееся терактом. Местные СМИ сообщают о нескольких погибших, полиция — о двух, около 15 человек получили травмы. Нападения произошли в шести частях города. Через пять часов после нападения силовики обезвредили одного стрелка, еще один остается на свободе.
В полиции
Нападения произошли в шести частях города, по предварительным данным, один человек погиб, 15 пострадали. Одного из нападавших застрелили.
В МВД Австрии заявили, что речь идет о теракте, передает
Представитель ассоциации здравоохранения Кристоф Миерау рассказал о 15 пострадавших, у семерых — серьезные травмы.
Канцлер Австрии Себастьян Курц
После часа ночи по местному времени (трех часов ночи по минскому) глава МВД Карл Нехаммер заявил, что полиции удалось обезвредить одного стрелка, еще один — в бегах.
В Сети также появились кадры, где несколько человек стоит с руками за головой, рядом — люди в форме. СМИ
Ранее
Полиция просит жителей района не выходить на улицу и не выкладывать фото и видео в соцсети, а присылать их правоохранителям.
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