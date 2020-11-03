Обвиняемый по делу о крушении «боинга» над Донбассом впервые дал показания в суде

Источник материала: Tut.by

Один из обвиняемых по делу о сбитом в Донецкой области лайнере MH17 — Олег Пулатов, который был заместителем командира разведки самопровозглашенной ДНР, — прояснил смысл перехваченных переговоров перед падением самолета. 3 ноября в Гааге был возобновлен судебный процесс по делу.





Во время заседания в зале демонстрировались два видеоинтервью Пулатова, записанных 16 сентября и 22 октября, сообщает Интерфакс . Их сделала защита мужчины, когда он был в России, чтобы представить суду, передает агентство. Он отрицает свою причастность к падению самолета.

Также агентство УНН сообщает, что в суде были представлены фрагменты ранее неизвестных переговоров сепаратистов, перехваченных перед падением лайнера. Кем именно были перехвачены переговоры, издание не уточнило. По данным агентства, их также представили адвокаты Пулатова.

В записи, сделанной 17 июля после полудня, собеседник Пулатова (опубликовавшее переговоры УНН не уточняет, кто это) сообщает, что он находится у населенного пункта Снежное у «фуршета» с «игрушкой». Комментируя запись, Пулатов пояснил, что словом «игрушка» называли, как правило, «переносное приспособление для решения тех или иных задач». Как уточняет Интерфакс , со слов Пулатова, так называли средство поражения.

В другом разговоре вечером того же дня Пулатова спросили, не может ли он связаться «с этими бойцами из этой „коробочки“ новой». Он пояснил, что «коробочкой» называли технику, например танк или автомобиль. Также Пулатова спросили, имел ли он отношение к транспортировке или охране установки «Бук». Он пояснил, что не принимал участия в таких мероприятиях и не знает, была ли такая система у ополчения.

«„Бука“ я не видел и ничего не могу сказать по этому вопросу. В подразделении моих подчиненных „Бука“ тоже не было. Помню, что в нескольких разговорах было упоминание „Бука“ в целях дезинформации», — показал Пулатов (цитата по Интерфаксу).

Также во время судебного заседания суд запросил у США спутниковые снимки с места крушения. Власти США сообщали, что у них есть эти материалы, которые доказывают, что лайнер был сбит ракетой «земля-воздух». Запрос о предоставлении Нидерланды отправили еще в 2014 году.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines следовал из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли при крушении. Выяснением обстоятельств занимается Объединенная следственная группа (JIT, в нее входят представители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии). В сентябре 2016 года она пришла к выводу, что самолет сбили ракетой из системы «Бук», которая принадлежала российской армии.

Россия отрицала свою причастность к инциденту. В частности, в июле нынешнего года, в ответ на заявление властей Нидерландов о том, что они намерены подать иск в ЕСПЧ против России, в Минюсте утверждали, что Россия не имеет отношения к крушению. Там утверждали, что самолет был сбит над территорией Украины, «в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека».

Кроме Пулатова следственная группа считает причастными к крушению главу разведки самопровозглашенной ДНР Сергея Дубинского, бывшего сотрудника ФСБ и экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и Леонида Харченко.

Сразу после выдвижения обвинений Гиркин заявил о непричастности сепаратистов к крушению самолета. «Мне нечего добавить. Ополчение Boeing не сбивало, и больше не даю никаких комментариев», — сказал он в июне 2019 года. Впоследствии он повторял свое заявление.