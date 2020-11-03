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«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Вене
04.11.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ответственность за нападения в Вене взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ), сообщил
Как пишет
Ранее во вторник власти Австрии
Нехаммер сообщил, что парень уже был осужден за радикальные взгляды: в апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам тюрьмы за попытку уехать в Сирию и присоединиться к ИГ. Однако в декабре того же года его освободили досрочно.
Нехаммер заявлял, что освобождение состоялось слишком рано и молодой человек сумел «обмануть» программу дерадикализации в тюрьме.
В районе его места жительства прошла серия обысков, были задержаны более десяти человек.
Изначально полиция предполагала, что напавших было несколько, однако Нехаммер сообщил, что пока нет данных, указывающих на то, что напавший действовал не в одиночку.
Всего в Вене вечером 2 ноября было совершено шесть нападений. По официальной информации, помимо террориста погибли четыре человека (двое мужчин и две женщины). Ранения
В стране усилили меры безопасности, в том числе на границах. Жителям рекомендовали не выходить из дома без необходимости.
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