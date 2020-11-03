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«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Вене

04.11.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ответственность за нападения в Вене взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ), сообщил Reuters. Издание ссылается на агентство ИГ Amaq News Agency. Такая же информация появилась у аналитического портала SITE Intelligence Group, отслеживающего активность джихадистов в интернете.


Фото: Reuters

Как пишет Reuters, вместе с заявлением была опубликована фотография мужчины, он был подписан как Абу Дажна Аль-Албани. В сообщении говорится, что Аль-Албани совершил теракт 2 ноября.

Ранее во вторник власти Австрии раскрыли информацию о нападавшем, которого полиция застрелила после теракта. По словам министра внутренних дел Карла Нехаммера, его звали Куйтим Фейзулай (Kujtim Fejzulai), ему было 20 лет. У молодого человека было двойное гражданство Австрии и Северной Македонии.

Нехаммер сообщил, что парень уже был осужден за радикальные взгляды: в апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам тюрьмы за попытку уехать в Сирию и присоединиться к ИГ. Однако в декабре того же года его освободили досрочно.

Нехаммер заявлял, что освобождение состоялось слишком рано и молодой человек сумел «обмануть» программу дерадикализации в тюрьме.

В районе его места жительства прошла серия обысков, были задержаны более десяти человек.

Изначально полиция предполагала, что напавших было несколько, однако Нехаммер сообщил, что пока нет данных, указывающих на то, что напавший действовал не в одиночку.

Всего в Вене вечером 2 ноября было совершено шесть нападений. По официальной информации, помимо террориста погибли четыре человека (двое мужчин и две женщины). Ранения получили 22 человека.

В стране усилили меры безопасности, в том числе на границах. Жителям рекомендовали не выходить из дома без необходимости.

 
 
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