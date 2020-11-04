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В Молдове назначили второй тур президентских выборов

04.11.2020 21:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы утвердила итоги прошедших 1 ноября выборов президента, по результатам которых во второй тур выходят действующий глава республики Игорь Додон и руководитель проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Такое решение было принято на заседании комиссии в среду, которое прошло в формате видеоконференции, сообщает корреспондент ТАСС.


Игорь Додон. Фото: Reuters

Согласно окончательным данным, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, поэтому для определения победителя понадобится второй тур. В нем примут участие Санду, набравшая 487 тыс. голосов, и Додон, получивший 439 тыс. голосов. Явка на этих выборах составила 48%, что примерно на 1 процентный пункт меньше, чем в первом туре выборов президента 2016 года.

Оба кандидата уже встречались на президентских выборах 2016 года, тогда Додон получил в первом туре 47,9%, а Санду — 38,7%.


Майя Санду. Фото: Reuters

За выборами наблюдали свыше 2 тыс. местных и иностранных наблюдателей, включая миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также миссию наблюдателей СНГ, которые признали прошедшие выборы корректными. Додон и Санду уже выступили с заявлениями, в которых призвали электорат к мобилизации во втором туре.

 
 
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Во второй тур, который назначили на 15 ноября, выходят действующий глава республики Игорь Додон и руководитель проевропейской Партии действия и солидарности Майя...
 
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