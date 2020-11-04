|
Первая женщина-трансгендер в сенате США и другие исторические победы на выборах-2020
05.11.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сара Макбрайд станет первой открытой женщиной-трансгендером на посту сенатора США после одержанной накануне победы в штате Делавэр.
Она обошла республиканца Стива Вашингтона и займет в сенате место своего однопартийца, демократа Харриса Макдауэлла, который решил не переизбираться.
Макбрайд 30 лет, ранее она работала пресс-секретарем в организации за права ЛГБТ-сообщества Human Rights Campaign, а в период правления администрации Барака Обамы проходила практику в Белом доме.
Теперь она станет самым высокопоставленным трансгендером в стране.
В то же время 26-летняя Тейлор Смолл станет первым трансгендерным законодателем от штата Вермонт в палате представителей.
32-летний член городского совета Нью-Йорка Ричи Торрес стал первым афроамериканцем-геем, избранным в конгресс США.
Торрес — демократ, в недавнем прошлом принимал участие в предвыборной кампании социалиста Берни Сандерса, который вышел из гонки за Белый дом на раннем этапе.
В Северной Каролине членом палаты представителей в минувшую ночь был избран 25-летний республиканец Мэдисон Каутон. Он стал самым молодым конгрессменом США в истории законодательного органа.
В штате Джорджия на выборах в палату представителей уверенно победила 46-летняя Марджори Тейлор Грин, которую американская пресса называет «первым в США законодателем, открыто поддерживающим теорию заговора QAnon».
Сторонники QAnon поддерживают Дональда Трампа и считают, что ему противостоит могущественное объединение поклоняющихся сатане педофилов из числа государственных чиновников, бизнесменов, знаменитостей и журналистов.
В интервью каналу Fox News в августе этого года она сказала, что история с QAnon — дело прошлое. Сейчас, по словам Грин, гораздо важнее тот факт, что она стала первой женщиной, представляющей в конгрессе северо-запад штата Джорджия.
И наконец — астронавт Марк Келли одержал победу на выборах в сенат в штате Аризона. Правда, он будет не первым сенатором-астронавтом.
Эти лавры достались бывшему сенатору от Огайо Джону Гленну, который представлял штат в сенате с 1974 по 1999 год.
Еще немного исторических решений
В день выборов избиратели в некоторых штатах также принимали решения по еще нескольким законам или инициативам, выдвинутым на уровне штата или города.
Том Геркен
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сара Макбрайд станет первой открытой женщиной-трансгендером на посту сенатора США после одержанной накануне победы в штате Делавэр.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)