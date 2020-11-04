Первая женщина-трансгендер в сенате США и другие исторические победы на выборах-2020

Источник материала: Tut.by

Сара Макбрайд станет первой открытой женщиной-трансгендером на посту сенатора США после одержанной накануне победы в штате Делавэр.



Фото: Reuters

Она обошла республиканца Стива Вашингтона и займет в сенате место своего однопартийца, демократа Харриса Макдауэлла, который решил не переизбираться.

Макбрайд 30 лет, ранее она работала пресс-секретарем в организации за права ЛГБТ-сообщества Human Rights Campaign, а в период правления администрации Барака Обамы проходила практику в Белом доме.

Теперь она станет самым высокопоставленным трансгендером в стране.

В то же время 26-летняя Тейлор Смолл станет первым трансгендерным законодателем от штата Вермонт в палате представителей.

32-летний член городского совета Нью-Йорка Ричи Торрес стал первым афроамериканцем-геем, избранным в конгресс США.

Торрес — демократ, в недавнем прошлом принимал участие в предвыборной кампании социалиста Берни Сандерса, который вышел из гонки за Белый дом на раннем этапе.

В Северной Каролине членом палаты представителей в минувшую ночь был избран 25-летний республиканец Мэдисон Каутон. Он стал самым молодым конгрессменом США в истории законодательного органа.

В штате Джорджия на выборах в палату представителей уверенно победила 46-летняя Марджори Тейлор Грин, которую американская пресса называет «первым в США законодателем, открыто поддерживающим теорию заговора QAnon».

Сторонники QAnon поддерживают Дональда Трампа и считают, что ему противостоит могущественное объединение поклоняющихся сатане педофилов из числа государственных чиновников, бизнесменов, знаменитостей и журналистов.

В интервью каналу Fox News в августе этого года она сказала, что история с QAnon — дело прошлое. Сейчас, по словам Грин, гораздо важнее тот факт, что она стала первой женщиной, представляющей в конгрессе северо-запад штата Джорджия.

И наконец — астронавт Марк Келли одержал победу на выборах в сенат в штате Аризона. Правда, он будет не первым сенатором-астронавтом.

Эти лавры достались бывшему сенатору от Огайо Джону Гленну, который представлял штат в сенате с 1974 по 1999 год.

Еще немного исторических решений

В день выборов избиратели в некоторых штатах также принимали решения по еще нескольким законам или инициативам, выдвинутым на уровне штата или города.

Избиратели Орегона подавляющим большинством голосов проголосовали за декриминализацию хранения небольшого количества наркотиков (включая героин и кокаин) для личного употребления. Законопроект был предложен с целью сократить количество арестов, связанных с наркосферой.

подавляющим большинством голосов проголосовали за декриминализацию хранения небольшого количества наркотиков (включая героин и кокаин) для личного употребления. Законопроект был предложен с целью сократить количество арестов, связанных с наркосферой. В Нью-Джерси , Аризоне , Монтане и Южной Дакоте легализована марихуана как для рекреационных, так и для медицинских целей.

, , и легализована марихуана как для рекреационных, так и для медицинских целей. В Колорадо и Луизиане решали вопрос с абортами. Избиратели Луизианы проголосовали за поправку в конституцию штата в виде дополнительной формулировки, которая прямо указывает, что основной закон не подразумевает защиту права на аборт или финансирование абортов.

и решали вопрос с абортами. Избиратели Луизианы проголосовали за поправку в конституцию штата в виде дополнительной формулировки, которая прямо указывает, что основной закон не подразумевает защиту права на аборт или финансирование абортов. Кроме того, в Колорадо также решалась судьба инициативы о разведении серых волков, которые исчезли с территории штата примерно 80 лет назад. Голоса избирателей поделились почти поровну, результат голосования пока не объявлен.

Том Геркен

BBC News