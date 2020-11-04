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Первая женщина-трансгендер в сенате США и другие исторические победы на выборах-2020

05.11.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сара Макбрайд станет первой открытой женщиной-трансгендером на посту сенатора США после одержанной накануне победы в штате Делавэр.


Фото: Reuters

Она обошла республиканца Стива Вашингтона и займет в сенате место своего однопартийца, демократа Харриса Макдауэлла, который решил не переизбираться.

Макбрайд 30 лет, ранее она работала пресс-секретарем в организации за права ЛГБТ-сообщества Human Rights Campaign, а в период правления администрации Барака Обамы проходила практику в Белом доме.

Теперь она станет самым высокопоставленным трансгендером в стране.

В то же время 26-летняя Тейлор Смолл станет первым трансгендерным законодателем от штата Вермонт в палате представителей.

32-летний член городского совета Нью-Йорка Ричи Торрес стал первым афроамериканцем-геем, избранным в конгресс США.

Торрес — демократ, в недавнем прошлом принимал участие в предвыборной кампании социалиста Берни Сандерса, который вышел из гонки за Белый дом на раннем этапе.

В Северной Каролине членом палаты представителей в минувшую ночь был избран 25-летний республиканец Мэдисон Каутон. Он стал самым молодым конгрессменом США в истории законодательного органа.

В штате Джорджия на выборах в палату представителей уверенно победила 46-летняя Марджори Тейлор Грин, которую американская пресса называет «первым в США законодателем, открыто поддерживающим теорию заговора QAnon».

Сторонники QAnon поддерживают Дональда Трампа и считают, что ему противостоит могущественное объединение поклоняющихся сатане педофилов из числа государственных чиновников, бизнесменов, знаменитостей и журналистов.

В интервью каналу Fox News в августе этого года она сказала, что история с QAnon — дело прошлое. Сейчас, по словам Грин, гораздо важнее тот факт, что она стала первой женщиной, представляющей в конгрессе северо-запад штата Джорджия.

И наконец — астронавт Марк Келли одержал победу на выборах в сенат в штате Аризона. Правда, он будет не первым сенатором-астронавтом.

Эти лавры достались бывшему сенатору от Огайо Джону Гленну, который представлял штат в сенате с 1974 по 1999 год.

Еще немного исторических решений

В день выборов избиратели в некоторых штатах также принимали решения по еще нескольким законам или инициативам, выдвинутым на уровне штата или города.

  • Избиратели Орегона подавляющим большинством голосов проголосовали за декриминализацию хранения небольшого количества наркотиков (включая героин и кокаин) для личного употребления. Законопроект был предложен с целью сократить количество арестов, связанных с наркосферой.
  • В Нью-Джерси, Аризоне, Монтане и Южной Дакоте легализована марихуана как для рекреационных, так и для медицинских целей.
  • В Колорадо и Луизиане решали вопрос с абортами. Избиратели Луизианы проголосовали за поправку в конституцию штата в виде дополнительной формулировки, которая прямо указывает, что основной закон не подразумевает защиту права на аборт или финансирование абортов.
  • Кроме того, в Колорадо также решалась судьба инициативы о разведении серых волков, которые исчезли с территории штата примерно 80 лет назад. Голоса избирателей поделились почти поровну, результат голосования пока не объявлен.

Том Геркен
BBC News

 
 
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Сара Макбрайд станет первой открытой женщиной-трансгендером на посту сенатора США после одержанной накануне победы в штате Делавэр.
 
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