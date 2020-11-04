Штаб Трампа потребовал в суде прекратить подсчет голосов в Мичигане

Источник материала: Tut.by

Предвыборный штаб Дональда Трампа обратился в суд штата Мичиган с требованием приостановить подсчет голосов из-за недостаточного доступа наблюдателей к процессу. Об этом говорится в заявлении руководителя штаба Билла Степиена в Twitter.



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Степиен отметил, что борьба за голоса в штате, подсчет в котором еще продолжается, остается очень напряженной.

«Штабу президента Трампа не обеспечили достаточный доступ к местам подсчета голосов, чтобы наблюдать за открытием избирательных урн и процессом подсчета, как это гарантировано законом штата», — говорится в сообщении.

В связи с этим штаб подал иск в суд Мичигана о приостановке процедуры подсчета, пока представителям Трампа не будет обеспечен доступ. Кроме того, предвыборный штаб 45-го президента США требует пересмотра результатов подсчета уже учтенных бюллетеней.

Адвокат Трампа Руди Джулиани сообщил , что президент вылетел в столицу Мичигана вместе с командой юристов, чтобы лично разобраться в ситуации. Джулиани также назвал недостаточный допуск республиканцев к процедуре подсчета «массовым обманом». По данным Bloomberg , в Мичигане Трамп набирает 48,8% голосов, Байден — 49,6%.

За час до этого Степин говорил, что штаб собирается потребовать пересмотра подсчета голосов в штате Висконсин. Он заявил, что некоторые «аномалии» в этой процедуре заставляют усомниться в ее достоверности. Изначально в Висконсине лидировал Трамп, но Байден вышел вперед после подсчета 97% голосов.

Трамп писал в Twitter, что лидировал во многих штатах, даже в тех, где избиратели традиционно отдают свои голоса демократам. Однако ситуация, по его словам, «волшебным образом» изменилась, и Байден вышел вперед. Президент назвал это «странным».

Мичиган и Висконсин являются одними из пяти ключевых штатов в президентских выборах, где сейчас продолжается борьба между Трампом и Байденом. Как пишет AP , кандидат может потребовать пересмотра голосов в штате, если разрыв составляет менее 1%.

Кроме Мичигана и Висконсина, спорными штатами, от которых зависит исход американских выборов, являются также Северная Каролина, Джорджия и Пенсильвания. В штабе Байдена заявляли о возможной победе в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане.