ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Штаб Трампа потребовал в суде прекратить подсчет голосов в Мичигане

05.11.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Предвыборный штаб Дональда Трампа обратился в суд штата Мичиган с требованием приостановить подсчет голосов из-за недостаточного доступа наблюдателей к процессу. Об этом говорится в заявлении руководителя штаба Билла Степиена в Twitter.


Фото: Reuters

Степиен отметил, что борьба за голоса в штате, подсчет в котором еще продолжается, остается очень напряженной.

«Штабу президента Трампа не обеспечили достаточный доступ к местам подсчета голосов, чтобы наблюдать за открытием избирательных урн и процессом подсчета, как это гарантировано законом штата», — говорится в сообщении.

В связи с этим штаб подал иск в суд Мичигана о приостановке процедуры подсчета, пока представителям Трампа не будет обеспечен доступ. Кроме того, предвыборный штаб 45-го президента США требует пересмотра результатов подсчета уже учтенных бюллетеней.

Адвокат Трампа Руди Джулиани сообщил, что президент вылетел в столицу Мичигана вместе с командой юристов, чтобы лично разобраться в ситуации. Джулиани также назвал недостаточный допуск республиканцев к процедуре подсчета «массовым обманом». По данным Bloomberg, в Мичигане Трамп набирает 48,8% голосов, Байден — 49,6%.

За час до этого Степин говорил, что штаб собирается потребовать пересмотра подсчета голосов в штате Висконсин. Он заявил, что некоторые «аномалии» в этой процедуре заставляют усомниться в ее достоверности. Изначально в Висконсине лидировал Трамп, но Байден вышел вперед после подсчета 97% голосов.

Трамп писал в Twitter, что лидировал во многих штатах, даже в тех, где избиратели традиционно отдают свои голоса демократам. Однако ситуация, по его словам, «волшебным образом» изменилась, и Байден вышел вперед. Президент назвал это «странным».

Мичиган и Висконсин являются одними из пяти ключевых штатов в президентских выборах, где сейчас продолжается борьба между Трампом и Байденом. Как пишет AP, кандидат может потребовать пересмотра голосов в штате, если разрыв составляет менее 1%.

Кроме Мичигана и Висконсина, спорными штатами, от которых зависит исход американских выборов, являются также Северная Каролина, Джорджия и Пенсильвания. В штабе Байдена заявляли о возможной победе в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предвыборный штаб Дональда Трампа обратился в суд штата Мичиган с требованием приостановить подсчет голосов из-за недостаточного доступа наблюдателей к...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Молдове назначили второй тур президентских выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика