Результаты выборов президента США: как могут выиграть Байден и Трамп

Источник материала: Tut.by

После окончания голосования на президентских выборах в США прошел уже день, но имя победителя по-прежнему неизвестно. Голоса более чем 160 млн американцев продолжают считать, однако начинает появляться общая картина того, как Джо Байден или Дональд Трамп могут обеспечить себе место в Белом доме.



Фото: Reuters

Трамп уже безосновательно заявил о победе и обвинил оппонентов в попытках организовать подтасовки на выборах. Он написал серию твитов, которые Twitter отмечает как спорные или не соответствующие действительности.

В них утверждается, что демократы занимаются фабрикацией результатов голосования. Однако сейчас дело совсем не в этом. Избирательным комиссиям все еще остается посчитать миллионы голосов, отданных в полном соответствии с законом.

Исход выборов решается в нескольких штатах: Аризоне, Неваде, Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

Вот что должны получить кандидаты для победы.

Как может победить Байден

Если описывать ситуацию совсем просто, демократу Джо Байдену нужно сохранить преимущество во всех штатах, которые сейчас отмечены на карте голубым цветом: Аризоне, Неваде, Висконсине и Мичигане. Если это ему удастся, он получит 270 голосов выборщиков — минимально необходимое число для избрания на пост президента.



Карта с результатами выборов по состоянию на 2100 GMT 4 ноября. Карта: Русская служба Би-би-си

В двух из этих штатов — Мичигане и Висконсине — Байден захватил лидерство ранним утром в среду, когда начали учитываться поданные по почте голоса, отправленные из городов, где сильны позиции демократов. Тенденции в этих местах явно складываются в его пользу.

Байден также сохраняет стабильное преимущество в Аризоне, при этом неподсчитанными остаются еще многие голоса, поданные по почте.

В Неваде Байден опережает Трампа всего на несколько тысяч голосов, но все бюллетени, заполненные в день выборов (они давали большую поддержку Трампу), там уже подсчитаны. Остались только почтовые голоса, которые, как правило, больше помогают демократам.

Судя по всему, на пути Байдена к президентству сейчас меньше препятствий, чем у его республиканского оппонента.



Фото: Reuters

Как может выиграть Трамп

Так же как Байдену, Трампу необходимо сохранить лидерство в штатах, где у него сейчас преимущество (на карте они отмечены розовым цветом). И в дополнение к этому республиканцам необходимо отбить по меньшей мере один из «голубых» штатов, где сейчас лидирует Байден.

Перевес демократа в Неваде крайне небольшой. Чтобы перекрасить этот штат из синего в красный, требуется совсем немного.

Картина событий для президента может стать намного более приятной, если вопреки ожиданиям окажется, что присланные по почте бюллетени (которые были отправлены в день голосования, но могут прийти позже) заполняли в основном республиканцы или независимые избиратели, симпатизирующие Трампу.

Еще одна возможность для президента — это Аризона. Так же как в Неваде, там осталось посчитать только голоса, отданные по почте. Но в этом штате почтовое голосование — процедура более привычная, и поэтому аризонские демократы не получили от него столько же голосов, как в Неваде.

Лидерство Байдена в Аризоне намного более убедительное, но это не отменяет возможности значительных сдвигов.

Что касается Висконсина и Мичигана, то там ситуация развивается в неблагоприятном для президента направлении. Хотя Трамп сохраняет надежду на победу в этих ключевых штатах американского Среднего Запада, нужные цифры от него просто уплывают. А в Висконсине все голоса уже подсчитаны.



Фото: Reuters

Запасной сценарий для Байдена

Путь Трампа ко второму президентскому сроку лежит через Пенсильванию и Джорджию, где он должен сохранить лидерство, но это не означает, что в этих штатах у него надежные позиции. Голоса, которые остаются неподсчитанными в Джорджии, поступают из поддерживающих демократов районов около Атланты.

В Пенсильвании остается посчитать более миллиона отправленных по почте бюллетеней. Хотя в этом штате у Трампа более убедительное преимущество, здесь могут проявиться те же процессы, которые происходят в Висконсине и Мичигане.

Если Байдену удастся получить Пенсильванию, он может позволить себе потерять и Аризону, и Неваду. А если кандидат от демократов завоюет Джорджию, его победе не помешает проигрыш в одном из этих двух штатов (в противном случае республиканец и демократ получат равное число голосов выборщиков, и результат выборов решит Конгресс США).

Другими словами, в отличие от Трампа, у Байдена есть несколько различных способов победить в этой гонке. Они могут быть менее вероятными, но вполне реальными.

Битва в судах

Независимо от того, каким будет результат выборов, начинает реализовываться сценарий, который ранее считали самым плохим для США: когда Байден говорит о вероятности своей победы, а Трамп обрушивает на оппонента обвинения в подтасовках, не предоставляя при этом никаких доказательств.

Это прямой путь к громкому скандалу и затяжной битве в судах. При этом сторонники проигравшей стороны будут крайне недовольны — и неизбежно почувствуют себя обманутыми.

Кампания Трампа уже заявила, что потребует пересчитать голоса в Висконсине.

Хотя окончательный результат этих выборов пока неизвестен, по итогам избирательной ночи можно сделать один вывод: США остаются очень разделенной страной.

Нельзя утверждать, что американские избиратели отреклись от Трампа. Но в то же время они не дали ему той однозначной поддержки, на которую он рассчитывал. Вместо этого враждующие стороны снова заняли свои боевые позиции — и политическая битва будет продолжаться вне зависимости от того, кто на этот раз окажется в Белом доме.

Энтони Зуркер

Би-би-си, Вашингтон