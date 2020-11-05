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Бундестаг принял резолюцию по ситуации в Беларуси

05.11.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парламент Германии 4 ноября принял резолюцию с призывом освободить всех белорусских политзаключенных и провести в стране повторные выборы президента. Бундестаг призвал правительство страны поддержать гражданское общество в Беларуси, сообщает DW. Резолюция носит рекомендательный характер. Что еще сказано в документе.


Фото: Reuters
  • Бундестаг не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси и осуждает действия властей при подавлении протестов.
  • Авторы документа требуют введения персональных санкций против Александра Лукашенко и ответственных «за политические репрессии, насилие и фальсификацию выборов».
  • Депутаты призвали вовлечь в запуск переговорного процесса в Беларуси не только ОБСЕ, но и Россию.
  • Депутаты предлагают оказать финансовую помощь пострадавшим во время протестов, уволенным за участие в забастовках.
  • Предлагается облегчить въезд в Европу белорусам, которые подверглись политическим репрессиям, расширить финансирование программ поддержки гражданского общества.
  • Предлагается оказать финансовую помощь отдельным журналистам и независимым СМИ.
  • Расширить программы стипендий для белорусских студентов, которые хотят учиться в Германии, а также дать возможность получить образование в ЕС отчисленным после участия в акциях студентам.
  • Пересмотреть программы финансовой поддержки белорусской экономики по линии Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития таким образом, чтобы они шли «на пользу прежде всего гражданскому обществу, а не государственным структурам».
 
 
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Парламент Германии 4 ноября принял резолюцию с призывом освободить всех белорусских политзаключенных и провести в стране повторные выборы президента.
 
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