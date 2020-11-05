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Бундестаг принял резолюцию по ситуации в Беларуси
05.11.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парламент Германии 4 ноября принял резолюцию с призывом освободить всех белорусских политзаключенных и провести в стране повторные выборы президента. Бундестаг призвал правительство страны поддержать гражданское общество в Беларуси, сообщает
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Парламент Германии 4 ноября принял резолюцию с призывом освободить всех белорусских политзаключенных и провести в стране повторные выборы президента.
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