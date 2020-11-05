Стрельба в Вене: словацкая полиция предупреждала, что злоумышленник пытался купить патроны

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Австрии признал, что предупреждение словацких коллег о попытке закупить боеприпасы не было должным образом рассмотрено.



Фото: Reuters

Полиция Словакии сообщила, что подозреваемые из Австрии летом пытались закупить там боеприпасы и что австрийские власти были об этом извещены.

Нападение в центре австрийской столицы унесло жизни четырех человек, еще 23 получили ранения.

С тех пор выяснилось, что стрелок был досрочно освобожден из тюрьмы, где отбывал срок за попытку присоединиться к джихадистам в Сирии.

Как сообщается, его поездка за боеприпасами не увенчалась успехом, поскольку у него не было лицензии на владение оружием.

По сообщениям немецких СМИ, застреленный полицией 20-летний мужчина в июле ездил в соседнюю Словакию, чтобы купить патроны для автомата АК-47, но вернулся с пустыми руками.

Словацкая полиция подтвердила, что они немедленно передали сообщение своим австрийским коллегам, добавив, что больше никак не будут комментировать произошедшее.

Жертвы нападения в Вене

Стало известно, кто стал жертвами стрельбы в центре Вены:

24-летняя немецкая студентка была убита перед рестораном на Рупрехтсплац, в котором она работала официанткой; она училась в университете прикладных искусств.

21-летний Недзип В. из Северной Македонии был застрелен недалеко от Флейшмаркта. Он был художником и любил футбол и много лет играл за местный клуб FC Bisamberg.

39-летний австриец погиб перед рестораном быстрого питания на Шведенплац.

Позднее в больнице от ран скончалась 44-летняя австрийка. В сообщениях говорится, что она работала неподалеку от места нападения в компании Tribotecc.

Из 23 человек, раненных в результате нападения, 13 получили огнестрельные ранения, семеро находятся в тяжелом состоянии. Большинство из них австрийцы, но некоторые пострадавшие родом из Германии, Словакии, Люксембурга и других стран.

Сколько было нападавших?

Австрийские власти заявляют, что убийца был вооружен автоматом, пистолетом и мачете, на нем был муляж пояса со взрывчаткой.

Изначально власти не знали, сколько человек участвовало в нападениях. Атака продолжалась девять минут, и полиция установила шесть мест преступления.

Позднее министр внутренних дел Карл Нехаммер сказал, что нет никаких признаков того, что нападавших было двое, хотя полностью это нельзя исключать.

Запрещенная во многих странах джихадистская группировка «Исламское государство» в своем пропагандистском издании взяла на себя ответственность за нападение.

В среду центр Вены постепенно начал возвращаться к нормальной жизни. Мэр города Михаэль Людвиг почтил память жертв минутой молчания. В Австрии продолжается трехдневный траур по погибшим.

Между тем швейцарская полиция арестовала двух человек в дополнение к 14 уже задержанным в Австрии, которые, как предполагается, были связаны с преступником.

Министр юстиции Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила, что эти двое были коллегами убийцы. «Все трое также встречались лично», — сказала она изданию St Galler Tagblatt.

Герберт Кикль, член крайне правой Партии свободы, бывший министром внутренних дел в составе коалиционного правительства до 2019 года, подверг резкой критике деятельность австрийского разведывательного агентства BVT.

Нынешний министр внутренних дел в ответ заявил, что агентство BVT серьезно пострадало за время, которое Кикль находился в должности.

Курц призывает Европу к действиям

Канцлер Австрии Себастьян Курц отреагировал на нападение в Вене, призвав Европейский Союз «уделять гораздо больше внимания проблеме политического ислама в будущем». Он также сказал, что разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими европейскими лидерами с целью более тесной координации усилий по борьбе с терроризмом.

В интервью немецкому изданию Die Welt Курц заявил: «Я надеюсь, что мы положим конец этой неправильно понимаемой терпимости, и что все страны Европы наконец осознают, насколько опасна идеология политического ислама для нашей свободы и европейского образа жизни».

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал к принятию закона о патриотизме ЕС, аналогичному принятому в США после терактов 11 сентября, который расширил полномочия спецслужб.

«Европа и сама Италия не могут просто продолжать ограничиваться громкими словами», — сказал он, имея в виду нападения в Вене и Ницце на прошлой неделе. Напавший на жителей Ниццы человек прибыл в страну из Туниса через Италию.

Председатель парламента ЕС Антонио Таяни снова призвал к созданию «европейского ФБР» для координации работы полиции и спецслужб, расследующих деятельность боевиков ИГ.

Что известно о нападавшем

Министр внутренних дел Австрии сообщил, что «исламистский террорист» по имени Куйтим Фейзулай в апреле 2019 года был заключен в тюрьму на 22 месяца за попытку отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к джихадистам ИГ, и был освобожден всего через восемь месяцев.

По словам Нехаммера, в соответствии с австрийской практикой более мягкого отношения к молодым заключенным, он был освобожден досрочно после того, как убедил власти, что больше не придерживается экстремистских исламистских взглядов.

У него были австрийское и македонское гражданство. Родственники Фейзулая в Северной Македонии рассказали агентству Рейтер, что его задержали в Турции два года назад и отправили обратно в Австрию.

Глава ведомства общественной безопасности Франц Руф позже подтвердил, что Фейзулай прибыл в Турцию 1 сентября 2018 года и был арестован как «иностранный боец» по возвращении в Австрию в январе 2019 года.