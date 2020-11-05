|
Тихановская встретилась с канцлером Австрии Курцем
06.11.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Светлана Тихановская 5 ноября встретилась с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Встреча прошла в Вене.
В начале встречи Светлана Тихановская выразила соболезнования народу Австрии в связи с недавним терактом в Вене.
«Себастьян Курц выразил солидарность с белорусским народом и проявил отличную осведомленность о ситуации в Беларуси. На встрече были обсуждены способы мирного разрешения политического и экономического кризиса в стране и возможную роль Австрии в этом процессе», —
Сам Курц
«Австрия готова оказывать дальнейшую поддержку в укреплении белорусского гражданского общества и налаживании всеобъемлющего диалога, ведущего к свободным и справедливым выборам», — сказано в сообщении.
После встречи она посетила место теракта в Вене и возложила цветы.
Кроме того, Тихановская встретилась с главой постоянной делегации Швеции при ОБСЕ. Ульрика Фунеред
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская 5 ноября встретилась с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Встреча прошла в Вене.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)