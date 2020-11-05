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Тихановская встретилась с канцлером Австрии Курцем

06.11.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская 5 ноября встретилась с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Встреча прошла в Вене.


Фото: t.me/tsikhanouskaya

В начале встречи Светлана Тихановская выразила соболезнования народу Австрии в связи с недавним терактом в Вене.

«Себастьян Курц выразил солидарность с белорусским народом и проявил отличную осведомленность о ситуации в Беларуси. На встрече были обсуждены способы мирного разрешения политического и экономического кризиса в стране и возможную роль Австрии в этом процессе», — сообщила Тихановская в своем телеграм-канале.

Сам Курц написал у себя в Twitter о «хорошей встрече» с Тихановской.

«Австрия готова оказывать дальнейшую поддержку в укреплении белорусского гражданского общества и налаживании всеобъемлющего диалога, ведущего к свободным и справедливым выборам», — сказано в сообщении.

После встречи она посетила место теракта в Вене и возложила цветы.


Фото: t.me/tsikhanouskaya

Кроме того, Тихановская встретилась с главой постоянной делегации Швеции при ОБСЕ. Ульрика Фунеред написала в Twitter о «вдохновляющей встрече» с Тихановской.

 
 
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Светлана Тихановская 5 ноября встретилась с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Встреча прошла в Вене.
 
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