Тихановская встретилась с канцлером Австрии Курцем

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская 5 ноября встретилась с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Встреча прошла в Вене.



Фото: t.me/tsikhanouskaya

В начале встречи Светлана Тихановская выразила соболезнования народу Австрии в связи с недавним терактом в Вене.

«Себастьян Курц выразил солидарность с белорусским народом и проявил отличную осведомленность о ситуации в Беларуси. На встрече были обсуждены способы мирного разрешения политического и экономического кризиса в стране и возможную роль Австрии в этом процессе», — сообщила Тихановская в своем телеграм-канале.

Сам Курц написал у себя в Twitter о «хорошей встрече» с Тихановской.

«Австрия готова оказывать дальнейшую поддержку в укреплении белорусского гражданского общества и налаживании всеобъемлющего диалога, ведущего к свободным и справедливым выборам», — сказано в сообщении.

Good meeting with @Tsihanouskaya . #Austria stands ready to lend further support to strengthen the Belarusian civil society and foster an inclusive dialogue leading to free and fair elections. pic.twitter.com/nmXUKhsjyJ — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 5, 2020

После встречи она посетила место теракта в Вене и возложила цветы.



Фото: t.me/tsikhanouskaya

Кроме того, Тихановская встретилась с главой постоянной делегации Швеции при ОБСЕ. Ульрика Фунеред написала в Twitter о «вдохновляющей встрече» с Тихановской.