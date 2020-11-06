ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп заявил о давлении на избирателей с помощью «поддельных опросов»

06.11.2020 08:25 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

СМИ вмешались в выборы, оказав давление на избирателей с помощью «поддельных опросов», заявил Трамп. По его словам, они публиковали данные о его отставании или поражении в некоторых штатах, которые в итоге не подтвердились.


Фото: Flickr / The White House

Действующий президент США Дональд Трамп раскритиковал социологов и газеты за ошибочные оценки и возможное давление на избирателей. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме, трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News.

«Как все теперь признают, опросы, которые проводили СМИ, были вмешательством в выборы в настоящем смысле этого слова со стороны влиятельных групп», — заявил Трамп.

Опросы, опубликованные в ряде СМИ, он назвал «поддельными и лживыми». «Они были созданы для того, чтобы наши избиратели оставались дома, чтобы создать иллюзию преимущества [кандидата от демократов Джо] Байдена», — считает президент.

По словам Трампа, некоторые СМИ писали о преимуществе у Байдена, в то время как на самом деле кандидаты шли практически вровень.

«Я легко выиграл во Флориде, а они заявляли, что я сильно проиграю во Флориде. И мы выиграли в Огайо. И The Washington Post написала, что Байден впереди на 17 пунктов в Висконсине, а на самом деле голоса были практически равны. И они знали это, они не глупые люди. Это давление [на избирателей]», — заявил Трамп.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчет голосов еще идет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СМИ вмешались в выборы, оказав давление на избирателей с помощью «поддельных опросов», заявил Трамп. По его словам, они публиковали данные о его отставании или...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Тихановская встретилась с канцлером Австрии Курцем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика