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Трамп заявил о давлении на избирателей с помощью «поддельных опросов»
06.11.2020 08:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
СМИ вмешались в выборы, оказав давление на избирателей с помощью «поддельных опросов», заявил Трамп. По его словам, они публиковали данные о его отставании или поражении в некоторых штатах, которые в итоге не подтвердились.
Действующий президент США Дональд Трамп раскритиковал социологов и газеты за ошибочные оценки и возможное давление на избирателей. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме, трансляцию мероприятия вел телеканал
«Как все теперь признают, опросы, которые проводили СМИ, были вмешательством в выборы в настоящем смысле этого слова со стороны влиятельных групп», — заявил Трамп.
Опросы, опубликованные в ряде СМИ, он назвал «поддельными и лживыми». «Они были созданы для того, чтобы наши избиратели оставались дома, чтобы создать иллюзию преимущества [кандидата от демократов Джо] Байдена», — считает президент.
По словам Трампа, некоторые СМИ писали о преимуществе у Байдена, в то время как на самом деле кандидаты шли практически вровень.
«Я легко выиграл во Флориде, а они заявляли, что я сильно проиграю во Флориде. И мы выиграли в Огайо. И The Washington Post написала, что Байден впереди на 17 пунктов в Висконсине, а на самом деле голоса были практически равны. И они знали это, они не глупые люди. Это давление [на избирателей]», — заявил Трамп.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчет голосов еще идет.
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СМИ вмешались в выборы, оказав давление на избирателей с помощью «поддельных опросов», заявил Трамп. По его словам, они публиковали данные о его отставании или...
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