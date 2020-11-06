|
В США все еще считают голоса, Трамп и Байден сохраняют шансы на победу
06.11.2020 13:19 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В США продолжаются избирательные баталии: победитель на президентских выборах до сих пор не определен, шансы по-прежнему сохраняются у обоих кандидатов. Подсчет голосов все еще идет в шести штатах.
Подсчет голосов продолжается все в тех же проблемных шести штатах: Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Невада, Аризона, Аляска. По имеющимся данным, у претендента на пост президента демократа Джо Байдена сейчас 253 голоса выборщиков, а у действующего главы государства Дональда Трампа — 214. Для победы кандидату необходимо набрать 270 голосов членов коллегии выборщиков.
Подсчет голосов сильно затянулся из-за особенностей нынешнего года: в связи с пандемией значительное число избирателей отправляли бюллетени по почте, причем некоторые из них, отправленные до дня голосования, продолжают приходить. К примеру, губернатор Пенсильвании Том Вулф
Несмотря на отставание, Трамп все еще сохраняет шансы на победу. По данным NBC News на 11.30 по минскому времени, действующий президент продолжает идти впереди в Пенсильвании, однако его лидерство уменьшилось лишь до 20 тысяч голосов избирателей. В Джорджии у двух кандидатов практически полное равенство: Трамп лидирует с преимуществом всего в несколько сотен голосов, и это при пяти миллионах проголосовавших избирателей штата. Байден также упрочил свое преимущество в Неваде, но и там разница у двух претендентов не слишком большая — менее 12 тысяч голосов. В Аризоне также впереди демократический кандидат, но там осталось обработать еще 10% бюллетеней, так что о его победе в штате говорить рано. Единственные штаты, где у Трампа уже сейчас значительные шансы победить — Северная Каролина и Аляска. Однако вместе они дадут всего лишь 19 голосов выборщиков.
При этом Дональд Трамп выступил перед сторонниками и журналистами, где вновь повторил заявление о своей победе, которую у него хотят украсть демократы, не стал отвечать на вопросы и ушел. Ранее его подобные слова были широко раскритикованы даже республиканцами, так как пока нет убедительных данных, которые могли бы их подтвердить. Трамп также продолжает активно разбрасываться твитами с обвинениями в фальсификации выборов. Действующий президент даже написал, что Twitter «вышел из-под контроля» — соцсеть скрывает спорные утверждения Трампа, помечая их как непроверенные.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США продолжаются избирательный баталии: победитель на президентских выборах до сих пор не определен, шансы по-прежнему сохраняются у обоих кандидатов. Подсчет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)