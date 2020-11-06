В США все еще считают голоса, Трамп и Байден сохраняют шансы на победу

Источник материала: Tut.by

В США продолжаются избирательные баталии: победитель на президентских выборах до сих пор не определен, шансы по-прежнему сохраняются у обоих кандидатов. Подсчет голосов все еще идет в шести штатах.



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Подсчет голосов продолжается все в тех же проблемных шести штатах: Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Невада, Аризона, Аляска. По имеющимся данным, у претендента на пост президента демократа Джо Байдена сейчас 253 голоса выборщиков, а у действующего главы государства Дональда Трампа — 214. Для победы кандидату необходимо набрать 270 голосов членов коллегии выборщиков.

Подсчет голосов сильно затянулся из-за особенностей нынешнего года: в связи с пандемией значительное число избирателей отправляли бюллетени по почте, причем некоторые из них, отправленные до дня голосования, продолжают приходить. К примеру, губернатор Пенсильвании Том Вулф пообещал , что «каждый голос будет посчитан», а также заявил, что собирается сделать все, что в его власти, чтобы убедиться, что учитывается каждый голос.

Несмотря на отставание, Трамп все еще сохраняет шансы на победу. По данным NBC News на 11.30 по минскому времени, действующий президент продолжает идти впереди в Пенсильвании, однако его лидерство уменьшилось лишь до 20 тысяч голосов избирателей. В Джорджии у двух кандидатов практически полное равенство: Трамп лидирует с преимуществом всего в несколько сотен голосов, и это при пяти миллионах проголосовавших избирателей штата. Байден также упрочил свое преимущество в Неваде, но и там разница у двух претендентов не слишком большая — менее 12 тысяч голосов. В Аризоне также впереди демократический кандидат, но там осталось обработать еще 10% бюллетеней, так что о его победе в штате говорить рано. Единственные штаты, где у Трампа уже сейчас значительные шансы победить — Северная Каролина и Аляска. Однако вместе они дадут всего лишь 19 голосов выборщиков.

При этом Дональд Трамп выступил перед сторонниками и журналистами, где вновь повторил заявление о своей победе, которую у него хотят украсть демократы, не стал отвечать на вопросы и ушел. Ранее его подобные слова были широко раскритикованы даже республиканцами, так как пока нет убедительных данных, которые могли бы их подтвердить. Трамп также продолжает активно разбрасываться твитами с обвинениями в фальсификации выборов. Действующий президент даже написал, что Twitter «вышел из-под контроля» — соцсеть скрывает спорные утверждения Трампа, помечая их как непроверенные.