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«Чушь это полная». Кремль прокомментировал слухи о болезни Путина

06.11.2020 14:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «полной чушью» статьи западных таблоидов, сообщивших о том, что Владимир Путин якобы собирается досрочно уйти в отставку из-за болезни.


Фото: Reuters

«Ну вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо. Здоровье отменное», — сказал Песков в беседе с журналистами, добавив, что президент не собирается уходить в отставку.

5 ноября британский таблоид The Sun сообщил, что Владимир Путин намерен в начале 2021 года покинуть пост президента России из-за проблем со здоровьем — якобы у него выявлены симптомы болезни Паркинсона. Утверждения в статье издания строятся на словах политолога Валерия Соловья. Этот материал перепечатали другие западные таблоиды, в том числе Daily Mail и New York Post.

 
 
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5 ноября британский таблоид The Sun сообщил, что Владимир Путин намерен в начале 2021 года покинуть пост президента России из-за проблем со здоровьем - якобы у него...
 
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