В Грузии начали расследование о готовящемся госперевороте перед выборами

Источник материала: Tut.by

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала расследование по факту подготовки к свержению правительства страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



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Служба получила оперативную информацию, согласно которой уже установленные лица планировали свергнуть власть в Грузии силой в случае неблагоприятного исхода прошедших парламентских выборов. Уголовное дело возбуждено по ст. 315 УК страны.

Для этого планировалось «сформировать мобильные группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих». В Службе госбезопасности сообщили, что уже опросили ряд фигурантов уголовного дела, в числе которых бывший спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе. Он «представил следствию список групп, которые некие политические лидеры планировали использовать для совершения насильственных действий в период выборов».

Как пишет «Новости-Грузия», несколько дней назад Кобахидзе заявил, что в стране готовятся провокации и возможен революционный сценарий развития событий со стороны оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

После этого он сообщил журналистам, что передал в СГБ списки людей, которые готовились совершить переворот. «Речь идет о брифинге, связанном с подготовкой лидеров и активистов „Нацдвижения“ в рамках так называемого революционного сценария. Тогда мы сказали, что были созданы группы, в том числе экипажи из бывших силовиков, у них было определенное вооружение. Вы помните, как люди передвигались вооруженными, в том числе у них были электрошокеры и так далее. У нас была эта информация, которая позже подтвердилась в день выборов», — рассказал Кобахидзе.

Экс-спикер парламента упомянул среди тех, кто готовил переворот, начальника штаба ВС Грузии с 2009 по 2012 год генерала Деви Чанкотадзе, экс-министра обороны при правительстве Саакашвили Дмитрия Шашкина, члена политсовета ЕНД Нику Мелия.

Выборы в парламент Грузии прошли 31 октября. За 150 депутатских мандатов боролись 48 партий и два оппозиционных блока. По итогам обработки 100% голосов больше других набрала правящая партия «Грузинская мечта» — 48%.

После этого сторонники оппозиции вышли на улицы Тбилиси с требованием признать выборы недействительными и провести повторное голосование. Все прошедшие в парламент оппозиционные партии и блоки отказались от своих мандатов.