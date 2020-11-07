Выборы президента США. Что произошло за ночь

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В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената американского Конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от демократов США Джозеф Байден.



По данным Fox News и агентства AP, которые использует DW, Джо Байдену для победы осталось набрать 6 голосов, по данным CNN и ряда других компаний — 17 голосов выборщиков. Разница в подсчете обусловлена тем, что Fox News и AP ранее уже дали прогноз по выборам в штате Аризона с 11 голосами коллегии выборщиков. Скриншот Fox News

За кандидата в президенты США Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис проголосовали более 47 миллионов избирателей. Как указывает агентство Reuters, это самое высокое число голосов, отданных за кандидата на президентских выборах за всю историю США.

«Эту гонку мы выиграем с очевидным большинством и поддержкой всей нации», — заявил Байден, выступая перед избирателями в Вилмингтоне (штат Делавэр). При этом он подчеркнул, что исход выборов пока неясен. «Пока еще мы не можем однозначно объявить о победе, однако цифры говорят нам о том, что это уже решено», — заявил он. В то же время Байден пообещал, что процесс подсчета голосов прерван не будет. «Ваши голоса будут посчитаны. Не имеет значения, как рьяно этому пытаются помешать. Я не позволю этому случиться», — пообещал Байден, призвав нацию к единению. По словам Байдена, в свой первый день на посту президента США он представит план по преодолению пандемии COVID-19. «В ближайшие месяцы мы сможем спасти многие жизни», — заявил соперник Дональда Трампа. При этом демократ добавил, что надеется выступить с новым обращением к американцам уже в субботу.



Джозеф Байден. Фото: Reuters

В «колеблющемся» штате Невада с 6 голосами членов коллегии выборщиков по состоянию на 6.45 субботы (время минское) осталось обработать около 124 500 бюллетеней, сообщает канцелярия госсекретаря штата. В их число входят 58 000 бюллетеней, направленных по почте. При этом 90% бюллетеней — из округа Кларк. По последним данным, после обработки 87% избирательных бюллетеней демократ Джо Байден получает 632 558 голосов (49,8%), президент США республиканец Дональд Трамп — 609 901 (48,0%). Байден обгоняет Трампа на 22 657 голосов.

Джо Байден укрепляет лидерство в штате Пенсильвания, результаты голосования в котором могут стать определяющими для исхода выборов. Как сообщил представитель графства Аллегейни Рич Фицджералд, по результатам подсчета очередной партии бюллетеней Байден получил в ней на 5425 голосов больше, чем Трамп. Таким образом, преимущество кандидата от Демпартии перед действующим президентом США составляет на данный момент 27 130 голосов. По мнению экспертов телеканала CNN, вероятность того, что Трамп сумеет нагнать конкурента, очень мала.

По обновленным на 5.45 субботы данным, разрыв между Джо Байденом, пока лидирующим по числу избирателей, поддержавших его в штате Аризона, и Дональдом Трампом сокращается до 30 000 голосов. Графство Марикопа сообщило о том, что нынешний глава Белого дома получил там 38 000 голосов, а бросивший ему вызов кандидат от демократов — 30 000. «Тем не менее разрыв между ними на данный момент настолько мал, что судить о том, кто из них победил (в штате Аризона), пока рано», — констатируют журналисты CNN.

Верховный суд США удовлетворил требование республиканцев о раздельном учете бюллетеней и постановил, что бюллетени с голосами избирателей в штате Пенсильвания, поступившие в избиркомы уже после закрытия участков, следует отсортировать от общей массы. Учитывать результаты их обработки необходимо также отдельно. Благодаря такому подходу голоса, принесенные кандидатам подобными бюллетенями, в случае необходимости можно будет легче аннулировать. Сообщается, что судья Самюэль Алито принял это решение в экстренном порядке, после того как республиканцы направили соответствующее заявление в Верховный суд. При этом бюллетени, поступившие в избиркомы штата Пенсильвания по почте после закрытия избирательных участков, уже раньше при пересчете складывались отдельно, сообщает агентство dpa.

Президент США Дональд Трамп призвалт своих сторонников вносить пожертвования для финансирования предстоящих судебных разбирательств. Он также намерен использовать собранные средства для выплаты долгов, связанных с организацией выборной кампании. Предвыборный штаб Трампа рассылает сторонникам действующего президента электронные сообщения с просьбой о перечислении денег.



Дональд Трамп. Фото: Reuters

По состоянию на 04.20 (время минское), согласно обновленным данным из штата Пенсильвания, победа в котором для Джо Байдена может стать решающей на выборах, кандидат от демократов увеличивает там отрыв от действующего президента США Дональда Трампа. По словам представителя расположенного близ Питтсбурга графства Аллегейни, по итогам обработки очередной партии бюллетеней, Байден получил еще 3000 голосов. Теперь его преимущество перед Трампом составляет в штате 19 584 голоса. В процентном соотношении у Байдена 49,59%, а у Трампа 49,26% голосов избирателей. Пенсильвания дает победителю 20 голосов выборщиков.

Комитеты по надзору Палаты представителей и Сената штата Мичигана инициировали расследование по поводу возможного нарушения процедуры подсчета голосов, сообщил спикер Палаты представителей штата, республиканец Ли Чатфилд. «Для обеспечения подотчетности завтра (в субботу. — Ред.) комитеты по надзору в сфере законодательной деятельности соберутся, чтобы начать расследование обстоятельств проведения выборов и процедур подсчета голосов в нашем штате на этих и последующих выборах. Задача пересмотреть их результаты не ставится. Америке нужны определенность и единство. Это поможет», — написал Ли Чатфилд в Twitter. Он подчеркнул, что каждый законный голос должен быть подсчитан. «Тот, кто наберет больше голосов, тот и выиграет Мичиган», — заявил политик. По данным подсчета 99% бюллетеней в «колеблющемся» штате Мичиган, кандидат в президенты США от демократов Джо Байдена лидирует с 50,6% голосов. У его соперника, действующего президента Дональда Трампа — 47,9%. Ранее Трамп заявлял, что в этом штате «большое число тайно вброшенных бюллетеней».

В ключевом штате Джорджия после подсчета более 7000 голосов в округе Гвиннетт с перевесом более чем в 4000 голосов по состоянию на 2 часа ночи субботы лидировал Джо Байден. По последним данным, Байден набирает в штате Джорджия (16 голосов членов коллегии выборщиков) 2 455 823 голоса (49,4%), Дональд Трамп — 2 451 668 (49,3%). Еще недавно Байден обгонял Трампа всего на 1585 голосов. Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер сообщил о возможном пересчете голосов, отданных в штате. По законам некоторых штатов, пересчет голосов избирателей допускается, если разрыв между результатами кандидатов составляет менее 0,1 процента.

Обработка избирательных бюллетеней, большей частью присланных по почте, продолжается в четырех штатах: Аризоне, Неваде, Пенсильвании и Джорджии. В Аризоне и Неваде уверенно лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. В Пенсильвании, где подсчитаны 98% голосов избирателей, Байден уже опережает Трампа более чем на 5500 голосов. В Джорджии (99% обработанных бюллетеней) Байден также впереди, но с минимальным преимуществом — более 1000 голосов.