CNN: Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые 270 голосов для избрания президентом США

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Джо Байден станет 46-м президентом США, прогнозирует CNN . После победы в штате, где он родился, он получает более 270 голосов, которые необходимы для избрания.



Фото: Reuters

Получив в Пенсильвании 20 голосов выборщиков, Байден получает 273 голоса, сообщает CNN.

Джо Байден вышел вперед в большинстве ключевых штатов, сообщает BBC News Русская служба. Пока это не означает официальную победу: коллегия выборщиков выберет президента США 14 декабря.

Более того, действующий президент США Дональд Трамп собирается оспорить результаты выборов в судах. Но шансы на то, что Байден станет следующим президентом США, высоки.

До выдвижения кандидатом в президенты от демократической партии, Байден был вице-президентом при Бараке Обаме. Он также был сенатором от Дэлавэра в течение 35 лет.

Выборы в США непрямые: победителя определяет Коллегия выборщиков, а избиратели в каждом штате выбирают один из списков выборщиков, обозначенных каким-либо кандидатом. Выборщики обещают проголосовать за кандидата от их партии (и именно имена этих кандидатов размещаются в бюллетенях, а не имена отдельных выборщиков). Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков.

Подсчет голосов в США сильно затянулся из-за особенностей нынешнего года: в связи с пандемией значительное число избирателей отправляли бюллетени по почте, причем некоторые из них, отправленные до дня голосования, продолжали приходить и после основного избирательного дня.