ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

CNN: Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые 270 голосов для избрания президентом США

07.11.2020 19:57 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Джо Байден станет 46-м президентом США, прогнозирует CNN. После победы в штате, где он родился, он получает более 270 голосов, которые необходимы для избрания.


Фото: Reuters

Получив в Пенсильвании 20 голосов выборщиков, Байден получает 273 голоса, сообщает CNN.

Джо Байден вышел вперед в большинстве ключевых штатов, сообщает BBC News Русская служба. Пока это не означает официальную победу: коллегия выборщиков выберет президента США 14 декабря.

Более того, действующий президент США Дональд Трамп собирается оспорить результаты выборов в судах. Но шансы на то, что Байден станет следующим президентом США, высоки.

До выдвижения кандидатом в президенты от демократической партии, Байден был вице-президентом при Бараке Обаме. Он также был сенатором от Дэлавэра в течение 35 лет.

Выборы в США непрямые: победителя определяет Коллегия выборщиков, а избиратели в каждом штате выбирают один из списков выборщиков, обозначенных каким-либо кандидатом. Выборщики обещают проголосовать за кандидата от их партии (и именно имена этих кандидатов размещаются в бюллетенях, а не имена отдельных выборщиков). Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков.

Подсчет голосов в США сильно затянулся из-за особенностей нынешнего года: в связи с пандемией значительное число избирателей отправляли бюллетени по почте, причем некоторые из них, отправленные до дня голосования, продолжали приходить и после основного избирательного дня.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости в мире
 
ведущий ток-шоу на НТВ Колтовой и его жена погибли при крушении самолета в Подмосковье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

06.11.2020
Mir24.TV Belarus
07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика