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CNN: Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые 270 голосов для избрания президентом США
07.11.2020 19:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Джо Байден станет 46-м президентом США, прогнозирует
Получив в Пенсильвании 20 голосов выборщиков, Байден получает 273 голоса, сообщает CNN.
Джо Байден вышел вперед в большинстве ключевых штатов,
Более того, действующий президент США Дональд Трамп собирается оспорить результаты выборов в судах. Но шансы на то, что Байден станет следующим президентом США, высоки.
До выдвижения кандидатом в президенты от демократической партии, Байден был вице-президентом при Бараке Обаме. Он также был сенатором от Дэлавэра в течение 35 лет.
Выборы в США непрямые: победителя определяет Коллегия выборщиков, а избиратели в каждом штате выбирают один из списков выборщиков, обозначенных каким-либо кандидатом. Выборщики обещают проголосовать за кандидата от их партии (и именно имена этих кандидатов размещаются в бюллетенях, а не имена отдельных выборщиков). Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков.
Подсчет голосов в США сильно затянулся из-за особенностей нынешнего года: в связи с пандемией значительное число избирателей отправляли бюллетени по почте, причем некоторые из них, отправленные до дня голосования, продолжали приходить и после основного избирательного дня.
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CNN: Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые 270 голосов для избрания президентом США
CNN объявила о победе Байдена.
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