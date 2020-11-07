Что известно о Джозефе Байдене - 46-м президенте США

Источник материала: Tut.by

Один из самых опытных и авторитетных демократов Джозеф Байден стал 46-м президентом США. В этой президентской гонке он обошел действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Что известно о новом американском президенте.



Джо Байден. Фото: Reuters

Байден станет самым возрастным президентом в истории США. На момент инаугурации, которая пройдет 20 января следующего года, ему исполнится 78 лет. До этого самым возрастным президентом был действующий глава государства Дональд Трамп.

Байден родился 20 ноября 1942 года в штате Пенсильвания, большую часть жизни прожил в Делавэре. У Байдена есть диплом юриста, он работал адвокатом, имел собственную юридическую фирму.

В 30 лет Байден стал сенатором. С 1973 до 2009 года он переизбирался в Конгресс США от штата Делавэр, возглавлял судебный комитет в сенате, трижды становился председателем сенатского комитета по международным отношениям.

Джозеф Байден дважды до выборов этого года выдвигал свою кандидатуру на пост президента США: в 1987 году он снялся с гонки из-за обвинений в плагиате при подготовке своих речей, а в 2008 году ему не хватило поддержки избирателей на начальном этапе.

Байден голосовал против войны в Персидском заливе (1990−1991), поддержал вторжение США в Ирак в 2003 году, хотя позже назвал это решение ошибкой, был противником войны в Ливии в 2011 году, был сторонником политики перезагрузки в отношениях с Россией при Обаме.

В 2009 году он занял пост вице-президента США. Байден работал в тандеме с 44-м президентом Америки Бараком Обамой два срока — до 2016 года. Будучи вице-президентом США, Байден курировал американскую политику в отношении Украины. С его фамилией связан скандал.



Джозеф Байден и Барак Обама. Фото: flickr.com/whitehouse

Нардеп Украины Андрей Деркач в мае опубликовал аудиофайлы , которые, по его мнению, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко. Нардеп опубликовал записи разговоров о деятельности газовой компании в Украине Burisma Holdings, членом совета директоров которой был сын Байдена Хантер . Якобы Байден предложил 1 млрд долларов помощи в обмен на сохранение схем работы компании и увольнения генпрокурора Виктора Шокина, который в то время расследовал деятельность Burisma и вышел на вице-президента США. В штабе Байдена тогда назвали это попыткой ему навредить.



Байден вместе с сыном Хантером. Фото: Reuters

В 2017 году он стал преподавать международную дипломатию в Университете Пенсильвании.

В 1988 году Байден в критическом состоянии попал в больницу, где ему сделали срочную операцию. У политика обнаружили аневризму двух сосудов головного мозга. Восстановление заняло около семи месяцев, после чего он снова вернулся к работе в Сенате. Байден не употребляет алкоголь из-за проблем с этим в семье.

С 1977 года женат на Джилл Байден, американской учительнице. У пары есть дочь. У Байдена осталось двое детей от двух браков — дочь Эшли и сын Хантер. Первая жена политика умерла вместе с маленькой дочкой, старший сын Бо умер в 2015 году от опухоли головного мозга.



Байден с супругой на дебатах с Дональдом Трампом. Фото: Reuters

За что выступает новый президент

вывод войск из Афганистана, переговоры с талибами;

наладить отношения с членами НАТО и европейскими партнерами, вернуться в состав ВОЗ;

вернуть США в иранскую сделку;

вернуть рабочие места в США и повысить минимальную зарплату в час;

вернуться к Obamacare (программа обязательного медицинского страхования, принятая прежним президентом);

гуманная иммиграционная политика: облегчение получения гражданства для млн нелегальных иммигрантов;

выступает за сохранение давления на Россию, грозит мерами за вмешательство в выборы, высказывается за возвращение к «ракетному договору».