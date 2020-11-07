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Трамп отказался признавать свое поражение на выборах после прогнозов СМИ о победе Байдена

07.11.2020 21:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Действующий президент США Дональд Трамп в субботу после того, как ведущие американские СМИ представили прогнозы, согласно которым на выборах главы государства победил демократ Джозеф Байден, не стал признавать свое поражение, сообщает ТАСС.


Фото: Reuters

«Мы все знаем, почему Джо Байден спешит ложно выдать себя победителем, почему его союзники-СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы правда раскрылась. Просто факт заключается в том, что выборы далеки от завершения. Джо Байден не был [официально] утвержден победителем в каком-либо из штатов», — говорится в заявлении республиканца, распространенном его штабом.

Трамп подчеркнул, что с понедельника его штаб начнет в суде отстаивать свою позицию, чтобы «обеспечить, чтобы законы о выборах полностью соблюдались и законный победитель» занимал Белый дом.

Ведущие СМИ США, включая поддерживающий республиканцев телеканал Fox News, назвали Байдена избранным президентом США.

Адвокат Трампа подчеркнул, что исход выборов США в случае разногласий кандидатов в президенты решают суды, а не телекомпании и другие СМИ.

 
 
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Президент США подчеркнул, что с понедельника его штаб начнет в суде отстаивать свою позицию.
 
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