Власти Турции вместо поздравления пообещали Байдену надавить на США

Источник материала: Tut.by

Одна из главных проблем Турции — это борьба с терроризмом, поэтому «нет ничего естественнее», чем просить о выдаче Гюлена, заявил вице-президент Фуат Октай. Это первое официальное обращение турецких властей к Байдену после выборов.



Фетхуллах Гюлен. Фото с сайта russia-now.com

Турция усилит давление на новую американскую администрацию по вопросу выдачи исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщил вице-президент республики Фуат Октай в эфире телеканала Kanal 7 .

Он отметил, что победа на выборах США кандидата от демократов Джо Байдена для Турции — это «ни хорошо, ни плохо», потому что страна формирует внешнюю политику исходя из собственных интересов. «С точки зрения Турции ничего не меняется. Каналы связи будут работать точно так же», — заявил он (цитата по T24 ).

Но одна из ключевых проблем, которая волнует Турцию, — это борьба с терроризмом, отметил Октай. «У нас на повестке дня FETO. Нет ничего более естественного, чем просить об экстрадиции [Гюлена]. Мы усилим давление по этому вопросу», — заявил он.

Это первое заявление властей Турции в адрес победителя президентских выборов в США. Подсчет голосов еще идет, однако ведущие американские СМИ предварительно сообщили, что выиграл кандидат от демократов Джо Байден. Его уже поздравили премьер-министр Канады, президенты Франции, Израиля, Украины и Венесуэлы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще не обращался к Байдену после выборов. Кандидата уже поздравила турецкая оппозиция.

Попытка госпереворота в Турции произошла в июле 2016 года. Военные пытались захватить стратегические объекты в Анкаре, Стамбуле и других городах, но Эрдогану удалось сохранить власть. В результате столкновений в Стамбуле и Анкаре погибли 248 человек, более 2 тыс. пострадали.