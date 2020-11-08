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CNN: Зять Трампа предложил ему признать поражение на выборах
08.11.2020 17:23 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зять и ближайший помощник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на прошедших выборах главы государства. Об этом сообщил в воскресенье телеканал
По их данным, старший советник президента Кушнер обратился к нему с предложением признать поражение, однако реакция Трампа пока неизвестна.
С прошлой предвыборной кампании дочь главы Белого дома Иванка Трамп и ее муж Кушнер входят в число ближайших помощников американского лидера.
3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу демократа Джозефа Байдена. По информации телеканала
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Зять и ближайший помощник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на прошедших выборах главы государства.
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