ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

CNN: Зять Трампа предложил ему признать поражение на выборах

08.11.2020 17:23 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Зять и ближайший помощник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на прошедших выборах главы государства. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на два источника.


Джаред Кушнер. Фото: Reuters

По их данным, старший советник президента Кушнер обратился к нему с предложением признать поражение, однако реакция Трампа пока неизвестна.

С прошлой предвыборной кампании дочь главы Белого дома Иванка Трамп и ее муж Кушнер входят в число ближайших помощников американского лидера.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу демократа Джозефа Байдена. По информации телеканала Fox News и агентства Associated Press, действующий президент-республиканец заручился поддержкой 214 выборщиков, а его соперник — 290 (для победы необходимы 270). Трамп не признал поражение и заявил, что намерен отстаивать свою позицию в суде.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зять и ближайший помощник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на прошедших выборах главы государства.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Власти Турции вместо поздравления пообещали Байдену надавить на США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

07.11.2020
Mir24.TV Belarus
08.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика