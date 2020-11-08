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В ОАЭ разрешили сожительство вне брака и употребление алкоголя

08.11.2020 18:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Объединенных Арабских Эмиратов внесли изменения в законодательство о личном и семейном праве. Теперь в стране можно употреблять алкоголь, жить вместе без заключения брака и совершать самоубийство. Об этом 8 ноября сообщает местное издание National.


Фото: Flickr / Andrew Price

Одни из самых значимых поправок касаются развода и раздела имущества. Теперь при разводе иностранных пар, проживающих в ОАЭ, будут применяться законы государства, в котором они заключали брак. До этого в ход шли законы ОАЭ, основанные на шариате. То же самое касается раздела наследства.

Кроме того, впервые в истории ОАЭ законным стало сожительство пар, не состоящих в браке. Раньше незаконным считалось даже совместное проживание разнополых людей в одном доме, если они не были родственниками, хоть преследования по этой статье и были редкостью.

Еще поправки затронули закон о хранении и употреблении алкоголя. Так, граждан ОАЭ больше не будут штрафовать за распитие спиртных напитков и хранение алкоголя без лицензии.

Помимо этого, в ОАЭ декриминализировали самоубийство и попытки суицида. Правоохранители теперь будут предоставлять психологическую поддержку уязвимым гражданам. При этом доведение до самоубийства по-прежнему карается законом.

Также появился закон о защите прав «добрых самаритян» — людей, которые вызываются оказать первую помощь в критической ситуации. Раньше добровольцев привлекали к ответственности, если их действия усугубляли состояние пострадавшего.

 
 
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Также появился закон о защиту прав «добрых самаритян» - людей, которые вызываются оказать первую помощь в критической ситуации. Раньше добровольцев привлекали к...
 
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