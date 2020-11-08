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Трамп утверждает, что выборы не завершены, а Байден преждевременно празднует триумф
08.11.2020 19:01 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Действующий президент США Дональд Трамп настаивает на том, что выборы не завершены и демократ Джозеф Байден поспешил объявить себя победителем. Соответствующее заявление республиканца распространил в воскресенье его избирательный штаб.
«Эти выборы далеки от завершения. Мы все знаем, почему Джо Байден торопится представить себя победителем, почему солидарные с ним СМИ так усердно стараются помочь ему: они не хотят, чтобы правда открылась», — утверждает Трамп. По его словам, Байден не был официально объявлен победителем ни в одном из штатов.
«Штаб Байдена хочет учитывать только фальсифицированные, сфабрикованные, поданные не имеющими право голосовать или умершими избирателями бюллетени», — считает Трамп.
3 ноября в США прошли всеобщие выборы, подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют, что верх одержит Байден. По данным телеканала
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«Штаб Байдена хочет учитывать только фальсифицированные, сфабрикованные, поданные не имеющими право голосовать или умершими избирателями бюллетени», - считает...
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