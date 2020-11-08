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Трамп утверждает, что выборы не завершены, а Байден преждевременно празднует триумф

08.11.2020 19:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Действующий президент США Дональд Трамп настаивает на том, что выборы не завершены и демократ Джозеф Байден поспешил объявить себя победителем. Соответствующее заявление республиканца распространил в воскресенье его избирательный штаб.


Фото: Flickr / The White House

«Эти выборы далеки от завершения. Мы все знаем, почему Джо Байден торопится представить себя победителем, почему солидарные с ним СМИ так усердно стараются помочь ему: они не хотят, чтобы правда открылась», — утверждает Трамп. По его словам, Байден не был официально объявлен победителем ни в одном из штатов.

«Штаб Байдена хочет учитывать только фальсифицированные, сфабрикованные, поданные не имеющими право голосовать или умершими избирателями бюллетени», — считает Трамп.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы, подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют, что верх одержит Байден. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а его соперник — 290 (для победы необходимы 270). Байден уже объявил о своей победе, в то время как Трамп сообщил, что будет отстаивать свою позицию в суде.

 
 
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«Штаб Байдена хочет учитывать только фальсифицированные, сфабрикованные, поданные не имеющими право голосовать или умершими избирателями бюллетени», - считает...
 
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