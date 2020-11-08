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В Познани создается база для переброски в Польшу до 20 тысяч солдат США

09.11.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 ноября состоится церемония ратификации президентом Польши Анджеем Дудой польско-американского договора о расширении сотрудничества в сфере обороны между двумя странами. В церемонии подписания документа также примут участие премьер-министр Матеуш Моравецкий, министр национальной обороны Мариуш Блащак, глава МИД Збигнев Рау, начальник Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак и посол США в Польше Джоржетт Мосбахер, пишет «Радио Польша».


Фото: Reuters

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солех сообщил, что согласно ратифицированному договору в Познани на стационарной основе уже в ноябре этого года начнет базироваться V корпус армии США — командная структура в составе войск США в Европе: «Это часть подготовки Польшей вместе с США базы для принятия в случае необходимости нескольких десятков тысяч американских солдат».

В V корпусе армии США в Познани будут работать около 200 американских солдат. Командование корпуса будет находиться в тесном контакте с польской армией, чтобы создать потенциал для возможной переброски крупных вооруженных сил в Польшу и другие страны восточного фланга НАТО.

В рамках соглашения Польша, в свою очередь, обязалась создать инфраструктуру, способную принять не менее 20 тысяч солдат, в том числе базы для беспилотных летательных аппаратов, склады оборудования и учебные базы. Все, что построит Польша, будет ее собственностью, даже если американские солдаты покинут страну.

 
 
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9 ноября президент Польши подпишет польско-американский договор о расширении сотрудничества в сфере обороны.
 
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