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Песков рассказал, когда Путин поздравит избранного президента США

09.11.2020 13:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кремле считают корректным дождаться официального подведения итогов выборов в США перед поздравлением избранного президента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он также пояснил, чем ситуация в этом году отличается от 2016-го, когда Путин поздравил Дональда Трампа с избранием сразу же.


Фото: Reuters

— Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов, — так Песков определил сроки, когда Владимир Путин направит поздравления избранному президенту США.

Песков также объяснил, почему в 2016 году Путин поздравил Дональда Трампа с победой сразу после объявления об этом в СМИ. По его словам, «разница совершенно очевидна».

— Там [в США] предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается, поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления, — сказал представитель Кремля, отметив, что четыре года назад не было анонсов юридического оспаривания итогов выборов президента США.

Он также заявил, что в Кремле рассчитывают, что при следующем президенте США удастся наладить диалог и договориться о нормализации отношений.

Выборы президента в США прошли 3 ноября. 7 ноября американские СМИ сообщили, что Джо Байден станет 46-м президентом США: он получает больше 270 необходимых голосов выборщиков. Дональд Трамп отказался признавать свое поражение, он намерен обращаться в суд. Многие политики уже поздравили Байдена с победой: премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

 
 
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В Кремле считают корректным дождаться официального подведения итогов выборов в США перед поздравлением избранного президента, заявил пресс-секретарь президента...
 
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