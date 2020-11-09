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Песков рассказал, когда Путин поздравит избранного президента США
09.11.2020 13:51 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Кремле считают корректным дождаться официального подведения итогов выборов в США перед поздравлением избранного президента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает
— Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов, — так Песков определил сроки, когда Владимир Путин направит поздравления избранному президенту США.
Песков также объяснил, почему в 2016 году Путин поздравил Дональда Трампа с победой сразу после объявления об этом в СМИ. По его словам, «разница совершенно очевидна».
— Там [в США] предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается, поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления, — сказал представитель Кремля, отметив, что четыре года назад не было анонсов юридического оспаривания итогов выборов президента США.
Он также заявил, что в Кремле рассчитывают, что при следующем президенте США удастся наладить диалог и договориться о нормализации отношений.
Выборы президента в США прошли 3 ноября. 7 ноября американские СМИ
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В Кремле считают корректным дождаться официального подведения итогов выборов в США перед поздравлением избранного президента, заявил пресс-секретарь президента...
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