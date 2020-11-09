ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский вертолет Ми-24 сбили из ПЗРК над Арменией вблизи границы с Азербайджаном

09.11.2020 19:59 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса над Арменией вблизи границы с Азербайджаном, сообщили ТАСС в Министерстве обороны России.

«9 ноября около 17.30 по московскому времени при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК», — сообщили в российском военном ведомстве.

«Два члены экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования», — добавили в Минобороны.

Ми-24 РФ упал в горной местности в Армении.

Командование 102-й военной базы РФ, дислоцированной в Гюмри, разбирается, кто сбил российский вертолет Ми-24 над Арменией.

«Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС Армении рассказали, что 9 ноября в 18.39 (разница во времени между Ереваном и Москвой составляет час) в Араратский региональный кризисный центр поступил сигнал тревоги о том, что российский вертолет разбился и взорвался в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Севак.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ми-24 РФ упал в горной местности в Армении, два члена экипажа погибли, третий доставлен на аэродром с травмами.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Нагорный Карабах потерял контроль над Шушей, азербайджанские силы уже на подступах к Степанакерту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика