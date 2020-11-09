Российский вертолет Ми-24 сбили из ПЗРК над Арменией вблизи границы с Азербайджаном

Источник материала: Tut.by

Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса над Арменией вблизи границы с Азербайджаном, сообщили ТАСС в Министерстве обороны России.

«9 ноября около 17.30 по московскому времени при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК», — сообщили в российском военном ведомстве.

«Два члены экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования», — добавили в Минобороны.

Ми-24 РФ упал в горной местности в Армении.

Командование 102-й военной базы РФ, дислоцированной в Гюмри, разбирается, кто сбил российский вертолет Ми-24 над Арменией.

«Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС Армении рассказали , что 9 ноября в 18.39 (разница во времени между Ереваном и Москвой составляет час) в Араратский региональный кризисный центр поступил сигнал тревоги о том, что российский вертолет разбился и взорвался в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Севак.