|
Российский вертолет Ми-24 сбили из ПЗРК над Арменией вблизи границы с Азербайджаном
09.11.2020 19:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса над Арменией вблизи границы с Азербайджаном, сообщили
«9 ноября около 17.30 по московскому времени при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК», — сообщили в российском военном ведомстве.
«Два члены экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования», — добавили в Минобороны.
Ми-24 РФ упал в горной местности в Армении.
Командование 102-й военной базы РФ, дислоцированной в Гюмри, разбирается, кто сбил российский вертолет Ми-24 над Арменией.
«Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету», — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС Армении
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ми-24 РФ упал в горной местности в Армении, два члена экипажа погибли, третий доставлен на аэродром с травмами.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)