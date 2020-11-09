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Глава МВД Эстонии усомнился в честности американских выборов. Ему пришлось уйти в отставку
09.11.2020 21:23 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
9 ноября глава Министерства внутренних дел Эстонии Март Хельме
Подавая в отставку, Хельме добавил, что делает это для сохранения правительственной коалиции по референдуму об определении брака как союза мужчины и женщины, который запланировали на 2021 год. Инициатором этого голосования стала Эстонская консервативная народная партия (EKRE), вице-председателем которой является Мартин Хельме.
«Вы не заткнете мне рот, никто не заткнет мне рот. Ни премьер-министр, ни президент, ни пресса», — заявил бывший глава МВД. Сын политика не стал комментировать, кто может занять место отца. Сам Хельме получит кресло в Государственном собрании Эстонии — Рийгикоге. Депутатский мандат ему там уже освободил Урмас Эспенберг.
Хельме занимал свой пост с апреля 2019 года. В день заявления об отставке «Партия реформ», у которой в Рийгикоге 35 мест из 101, грозилась
Свою отставку Хельме связал с «клеветой и ложью», которую производят эстонские СМИ. «Я не сделал ничего, что создало бы угрозу безопасности Эстонии. Я не говорил ничего, о чем уже не говорили бы американские СМИ, свободные американские СМИ», — сказал он.
8 ноября Хельме вместе с сыном заявили, что
Слова Хельме
Хельме создал партию EKRE в 2012 году. Ее члены использовали в своей риторике правый популизм и ксенофобию. После выборов 2019 года EKRE получила 19 мест в Рийгикоге. Кроме того, партия стала единственной, кто в 2016 году не поддержал кандидатуру действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд.
Также EKRE негативно относится к сексуальным меньшинствам. Например, в январе 2020 года Хельме
Политик запомнился и другими громкими высказываниями. В середине октября в
Хотя Хельме и считает Россию потенциальной угрозой для страны, однако все зависит от ситуации в мире в целом. Если не вспыхнет «большого конфликта», говорит Хельме, то Россия будет вести себя дипломатично со странами Балтии.
В ноябре 2019 года в интервью финскому изданию Iltalehti, Хельме
А уже через месяц Хельме
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«Вы не заткнете мне рот, никто не заткнет мне рот. Ни премьер-министр, ни президент, ни пресса», - заявил бывший глава МВД.
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