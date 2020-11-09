Глава МВД Эстонии усомнился в честности американских выборов. Ему пришлось уйти в отставку

Источник материала: Tut.by

9 ноября глава Министерства внутренних дел Эстонии Март Хельме объявил о своей отставке. Он сказал, что на этот шаг его вынудили пойти «клевета и ложь» местных СМИ. Пресса же отреагировала на высказывания чиновника, который вместе с сыном, министром финансов Мартином Хельме, усомнился в честности президентских выборов в США. Чем еще известен Март Хельме и за что его уже критиковали в прошлом — в материале RTVI .



Март Хельме. Фото: Reuters

Подавая в отставку, Хельме добавил, что делает это для сохранения правительственной коалиции по референдуму об определении брака как союза мужчины и женщины, который запланировали на 2021 год. Инициатором этого голосования стала Эстонская консервативная народная партия (EKRE), вице-председателем которой является Мартин Хельме.

«Вы не заткнете мне рот, никто не заткнет мне рот. Ни премьер-министр, ни президент, ни пресса», — заявил бывший глава МВД. Сын политика не стал комментировать, кто может занять место отца. Сам Хельме получит кресло в Государственном собрании Эстонии — Рийгикоге. Депутатский мандат ему там уже освободил Урмас Эспенберг.

Хельме занимал свой пост с апреля 2019 года. В день заявления об отставке «Партия реформ», у которой в Рийгикоге 35 мест из 101, грозилась вынести министру вотум недоверия. Для этого ей потребовался бы 51 голос, однако даже в коалиции с социал-демократами реформисты набирали максимум 44 голоса. Попытки отправить Хельме в отставку предпринимались уже дважды, в июне и декабре 2019 года, но тогда инициатива не получила поддержку законодателей.

Свою отставку Хельме связал с «клеветой и ложью», которую производят эстонские СМИ. «Я не сделал ничего, что создало бы угрозу безопасности Эстонии. Я не говорил ничего, о чем уже не говорили бы американские СМИ, свободные американские СМИ», — сказал он.

8 ноября Хельме вместе с сыном заявили, что сомневаются в честности президентских выборов в США и что Дональд Трамп проиграл их из-за фальсификаций. «Республиканцы предупреждали и были готовы, что результаты могут сфальсифицировать. Меня продолжает поражать, как нагло левые лгут и воруют», — сказал тогда политик.

Слова Хельме раскритиковал премьер-министр страны из Центристской партии Юри Ратас. Он отметил, что высказывание предположений, основанных на поверхностной информации, неуместно для министров. Однако даже после заявления об отставке Хельме остался верен себе и заявил о недопустимости двойных стандартов, когда можно говорить о нарушениях на выборах в одной стране и нельзя — в другой.

Хельме создал партию EKRE в 2012 году. Ее члены использовали в своей риторике правый популизм и ксенофобию. После выборов 2019 года EKRE получила 19 мест в Рийгикоге. Кроме того, партия стала единственной, кто в 2016 году не поддержал кандидатуру действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Также EKRE негативно относится к сексуальным меньшинствам. Например, в январе 2020 года Хельме осудил решение министра социальных дел Танеле Кийке провести кампанию «Мы все разные, но мы все люди». Она была призвана обратить внимание общественности на проблемы гомосексуалов, этнических меньшинств и трудовых мигрантов.

Политик запомнился и другими громкими высказываниями. В середине октября в интервью Deutsche Welle Хельме назвал президента Владимира Путина прагматиком, который сейчас довольно нейтрально относится к Эстонии. «Для него страны Балтии — маленькие страны, которыми слишком активно заниматься просто не имеет смысла», — добавил он.

Хотя Хельме и считает Россию потенциальной угрозой для страны, однако все зависит от ситуации в мире в целом. Если не вспыхнет «большого конфликта», говорит Хельме, то Россия будет вести себя дипломатично со странами Балтии.

В ноябре 2019 года в интервью финскому изданию Iltalehti, Хельме говорил , что на НАТО нет надежды, поэтому Эстонии необходим запасной план обороны. Он добавил, что Евросоюз уже не является центром силы в мире, а затем сравнил ЕС с СССР.

А уже через месяц Хельме раскритиковал приход к власти в Финляндии правительства Санны Марин, процитировав это словами Владимира Ленина, что любая кухарка может стать министром. За это он позже извинился .