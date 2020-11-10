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Протесты после объявления о прекращении войны в Карабахе. В Ереване захватили здание парламента
10.11.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На фоне подписания соглашения о прекращении конфликта в Карабахе и передаче Азербайджану части территорий, находящихся под контролем Армении, в Ереване начались волнения. Протестующие ворвались в здание правительства. Трансляцию акций протеста ведет армянское издание
После заявления премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении боев в Нагорном Карабахе и подписания соглашения, согласно которому Азербайджану возвращается часть территорий в Карабахе, перед парламентом Армении начался стихийный митинг. Собравшиеся скандировали «Не отдадим!», после чего часть протестующих ворвалась в здание парламента — они искали премьер-министра Никола Пашиняна. Охрана парламента и полиция им не препятствовали.
Протест никем не контролируется и не координируется. Звучат различные призывы — о движении президентского дворца и к дому премьер-министра, о перекрытии дороги в аэропорт, чтобы не допустить бегства членов правительства. Манифестанты также просят кого-нибудь из военного руководства страны взять ситуацию под контроль.
Напомним, согласно
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Собравшиеся скандировали «Не отдадим!», после чего часть протестующих ворвалась в здание парламента - они искали премьер-министра Никола Пашиняна. Охрана...
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