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Россия вводит миротворцев в Нагорный Карабах, Армения возвращает Азербайджану несколько районов

10.11.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пашинян сообщил о подписании с Путиным и Алиевым заявления о прекращении войны в Карабахе. Текст документа он назвал крайне болезненным для себя и всего армянского народа. Об этом он написал у себя на странице в Facebook.


Фото: Reuters

Он отметил, что принял лично для себя и для всех армян очень тяжелое решение и подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01.00 10 ноября.

«Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненен для меня и нашего народа, — написал Пашинян.

По его словам, решение о прекращении боевых действий было принято «в результате глубокого анализа военной ситуации». Премьер-министр Армении назвал его «лучшим решением в сложившейся ситуации».

«Я встаю на колени перед всеми нашими жертвами. Преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, генералами, волонтерами, которые защищали родину своими жизнями», — добавил Пашинян.

Свое заявление он закончил словами: «Да здравствует Армения. Да здравствует Арцах».

В чем суть договоренностей?

В заявлении 11 пунктов, и главный из их — полное прекращение огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября с 00 часов 00 минут по московскому времени (01.00 по Еревану).

Россия на пять лет (с автоматической последующей пролонгацией) развернет в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческий контингент: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими сейчас позициях. При этом Армения должна передать в управление официальному Баку Агдамский район и территории в Газахском районе. Также Армения должна передать Азербайджану Кельбаджарский район, а затем и Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу.

Согласно документу, беженцы вернутся в Нагорный Карабах и окрестные районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

Будет произведен обмен пленными и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе.

Контроль за транспортным сообщением будет осуществлять Пограничная служба ФСБ России.


Фото: Reuters

Обострение в Нагорном Карабахе

Напомним, 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия Азербайджана взяла под контроль город Шуша. 9 ноября в Нагорном Карабахе сообщили, что азербайджанская армия уже на подступах к столице непризнанной республики Степанакерту.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992−1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

 
 
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Он отметил, что принял лично для себя и для всех армян очень тяжелое решение и подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и...
 
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