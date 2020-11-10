|
В МИД РФ прокомментировали сбитый Азербайджаном в Армении российский вертолет
10.11.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Баку заверил Москву в том, что виновные в инциденте с российским вертолетом будут наказаны. Об этом говорится в
«Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны», — сообщили в МИД России.
Российский вертолет Ми-24
Азербайджан признал, что по ошибке сбил российский вертолет Ми-24. В Баку заявили, что полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, а вертолеты ВВС России прежде не были замечены в указанном районе. В Баку также заявили о готовности к выплате соответствующей компенсации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)