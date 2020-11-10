В МИД РФ прокомментировали сбитый Азербайджаном в Армении российский вертолет

Источник материала: Tut.by

Баку заверил Москву в том, что виновные в инциденте с российским вертолетом будут наказаны. Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.



Фото: МЧС Армении

«Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны», — сообщили в МИД России.

Российский вертолет Ми-24 был сбит 9 ноября из переносного зенитного ракетного комплекса при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Армении вблизи границы с Азербайджаном. Два члена экипажа погибли, третий доставлен на аэродром базирования с травмами средней тяжести.

Азербайджан признал, что по ошибке сбил российский вертолет Ми-24. В Баку заявили, что полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, а вертолеты ВВС России прежде не были замечены в указанном районе. В Баку также заявили о готовности к выплате соответствующей компенсации.