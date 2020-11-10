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Россия начинает разворачивать миротворческий контингент в Карабахе: вылетели первые самолеты
10.11.2020 07:39 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 6 часов утра 10 ноября Россия начала разворачивать миротворческий контингент в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает
В Нагорный Карабах отправились первые самолеты с российскими миротворцами, сообщили в ведомстве.
«Первые четыре самолета Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорнокарабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства», — сказано в сообщении.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
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В 6 часов утра 10 ноября Россия начала разворачивать миротворческий контингент в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
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