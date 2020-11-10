Россия начинает разворачивать миротворческий контингент в Карабахе: вылетели первые самолеты

Источник материала: Tut.by

В 6 часов утра 10 ноября Россия начала разворачивать миротворческий контингент в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Договоренности о прекращении военных действий были достигнуты в ночь на вторник лидерами России, Армении и Азербайджана. Параллельно начался вывод ВС Армении.

В Нагорный Карабах отправились первые самолеты с российскими миротворцами, сообщили в ведомстве.

«Первые четыре самолета Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорнокарабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства», — сказано в сообщении.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. В заявлении 11 пунктов, и главный из их — полное прекращение огня в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября. Согласно документу, Россия вводит в зону конфликта на пять лет своих миротворцев. Миротворческий контингент составит 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими сейчас позициях. При этом Армения должна передать в управление официальному Баку часть занятых территорий. Это решение вызвало протесты в Ереване .