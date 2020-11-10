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Пашинян обратился к народу и объяснил, почему подписал соглашение о прекращении войны в Карабахе
10.11.2020 11:33 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к народу после подписания соглашения о прекращении военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Он заявил, что подписал документ после рекомендации Вооруженных сил страны. Премьер вышел в прямой эфир на своей странице в Facebook.
— Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан. Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял. В результате руководство Республики Армения и Республики Арцах приняли решение о том, что нужно как можно скорее прекратить войну, иначе последствия будут гораздо тяжелее, — приводит слова премьера
Пашинян отметил, что в стране были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны, предает
— У нас были проблемы с системой мобилизации. И практика показала, что гражданские, к сожалению, не настолько готовы полноценно участвовать в боевых действиях, они быстро теряют боеспособность, что создает проблемы, — заявил он.
В конце своего обращения премьер
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
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Он заявил, что подписал документ после рекомендации Вооруженных сил страны.
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