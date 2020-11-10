Пашинян обратился к народу и объяснил, почему подписал соглашение о прекращении войны в Карабахе

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к народу после подписания соглашения о прекращении военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Он заявил, что подписал документ после рекомендации Вооруженных сил страны. Премьер вышел в прямой эфир на своей странице в Facebook.



Фото: Reuters

— Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан. Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял. В результате руководство Республики Армения и Республики Арцах приняли решение о том, что нужно как можно скорее прекратить войну, иначе последствия будут гораздо тяжелее, — приводит слова премьера «Sputnik Армения» .

Пашинян отметил, что в стране были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны, предает ТАСС .

— У нас были проблемы с системой мобилизации. И практика показала, что гражданские, к сожалению, не настолько готовы полноценно участвовать в боевых действиях, они быстро теряют боеспособность, что создает проблемы, — заявил он.

В конце своего обращения премьер заявил , что боевые действия полноценно не прекращены, они продолжаются.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. В заявлении 11 пунктов, и главный из их — полное прекращение огня в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября. Согласно документу, Россия вводит в зону конфликта на пять лет своих миротворцев. Миротворческий контингент составит 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими сейчас позициях. При этом Армения должна передать в управление официальному Баку часть занятых территорий. Это решение вызвало протесты в Ереване . В Минобороны и Генштабе Армении заявили , что должны «выполнять решения военно-политического руководства страны, которые были приняты на основе всестороннего анализа и оценки ситуации», оппозиция намерена подготовить законопроект по дератификации соглашения по Нагорному Карабаху, а президент страны инициировал политические консультации по сложившейся ситуации.