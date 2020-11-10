ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пашинян обратился к народу и объяснил, почему подписал соглашение о прекращении войны в Карабахе

10.11.2020 11:33 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к народу после подписания соглашения о прекращении военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Он заявил, что подписал документ после рекомендации Вооруженных сил страны. Премьер вышел в прямой эфир на своей странице в Facebook.


Фото: Reuters

— Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан. Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял. В результате руководство Республики Армения и Республики Арцах приняли решение о том, что нужно как можно скорее прекратить войну, иначе последствия будут гораздо тяжелее, — приводит слова премьера «Sputnik Армения».

Пашинян отметил, что в стране были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны, предает ТАСС.

— У нас были проблемы с системой мобилизации. И практика показала, что гражданские, к сожалению, не настолько готовы полноценно участвовать в боевых действиях, они быстро теряют боеспособность, что создает проблемы, — заявил он.

В конце своего обращения премьер заявил, что боевые действия полноценно не прекращены, они продолжаются.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. В заявлении 11 пунктов, и главный из их — полное прекращение огня в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября. Согласно документу, Россия вводит в зону конфликта на пять лет своих миротворцев. Миротворческий контингент составит 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими сейчас позициях. При этом Армения должна передать в управление официальному Баку часть занятых территорий. Это решение вызвало протесты в Ереване. В Минобороны и Генштабе Армении заявили, что должны «выполнять решения военно-политического руководства страны, которые были приняты на основе всестороннего анализа и оценки ситуации», оппозиция намерена подготовить законопроект по дератификации соглашения по Нагорному Карабаху, а президент страны инициировал политические консультации по сложившейся ситуации.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он заявил, что подписал документ после рекомендации Вооруженных сил страны.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Что происходит в Армении после заявления Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика