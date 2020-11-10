Кремль опубликовал текст заявления Армении, Азербайджана и России по Карабаху

Источник материала: Tut.by

Пресс-служба Кремля опубликовала полный текст заявления глав Армении, Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.





«Мы, президент Азербайджанской Республики И.Г. Алиев, премьер-министр Республики Армения Н.В. Пашинян и президент Российской Федерации В.В. Путин, заявили о следующем:

Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях. Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана».

Напомним, о подписанном лидерами трех стран документе стало известно в ночь на 10 ноября, а уже утром Россия отправила самолеты с миротворцами в зону конфликта. Принятое решение вызвало протесты в Ереване . В Минобороны и Генштабе Армении заявили , что должны «выполнять решения военно-политического руководства страны, которые были приняты на основе всестороннего анализа и оценки ситуации», оппозиция намерена подготовить законопроект по дератификации соглашения по Нагорному Карабаху, а президент страны инициировал политические консультации по сложившейся ситуации. Сам же Пашинян пояснил , что принял решение о подписании после рекомендации Вооруженных сил страны.