Армения: задержаны подозреваемые в призывах к захвату власти

Источник материала: Tut.by

В Ереване задержали шесть человек по подозрению в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя. Об этом в своем Facebook во вторник, 10 ноября, сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян. По его словам, двое из задержанных активно участвовали в нападении на спикера парламента Арарата Мирзояна.



Фото: Reuters

Власти будут очень жестко пресекать попытки государственного переворота, заявил после этого в интервью Общественному телевидению вице-премьер Армении Тигран Авинян. «При необходимости нынешние власти уйдут, будут избраны новые власти, но допустить попытки государственного переворота наша команда не может», — приводит его слова агентство News.am.

В тот же день в Ереване разгромили офис фонда Сороса. Накануне тысячи ереванцев вышли на акцию протеста после обнародования заявления премьер-министра Армении и президентов России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Протестующие прорвались в парламент и правительство Армении, где сломали мебель и разбили окна. У здания парламента группа людей вступила в перепалку с охраной спикера Мирзояна, подъехавшего в это время к зданию. Его выволокли из машины и избили.