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В Ереване протестующие требуют отставки премьер-министра Пашиняна. Что происходит - в фото

11.11.2020 17:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе спровоцировало волнения в стране. 11 ноября 17 оппозиционных партий устроили митинг в Ереване на площади Свободы. Протестующие требовали отставки Пашиняна. Полиция заявила, что митинги в период военного положения проводить запрещено. В итоге задержаны были более сотни человек, несколько десятков из которых позже отпустили. Тем временем партия «Процветающая Армения» инициирует процесс по созыву внеочередного заседания парламента, на котором хотят обсудить правомерность действий премьер-министра при подписании заявления по Карабаху. Все о соглашении по Карабаху вы найдете в нашем материале тут, а что сейчас происходит в Ереване — в фотографиях Reuters.


Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters
 
 
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Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе спровоцировало волнения в стране.
 
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