В Ереване протестующие требуют отставки премьер-министра Пашиняна. Что происходит - в фото

Источник материала: Tut.by

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе спровоцировало волнения в стране. 11 ноября 17 оппозиционных партий устроили митинг в Ереване на площади Свободы. Протестующие требовали отставки Пашиняна. Полиция заявила, что митинги в период военного положения проводить запрещено. В итоге задержаны были более сотни человек, несколько десятков из которых позже отпустили . Тем временем партия «Процветающая Армения» инициирует процесс по созыву внеочередного заседания парламента, на котором хотят обсудить правомерность действий премьер-министра при подписании заявления по Карабаху. Все о соглашении по Карабаху вы найдете в нашем материале тут , а что сейчас происходит в Ереване — в фотографиях Reuters.



Фото: Reuters



Фото: Reuters



Фото: Reuters



Фото: Reuters



Фото: Reuters



Фото: Reuters



Фото: Reuters



Фото: Reuters



Фото: Reuters



Фото: Reuters