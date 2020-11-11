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В Ереване протестующие требуют отставки премьер-министра Пашиняна. Что происходит - в фото
11.11.2020 17:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе спровоцировало волнения в стране. 11 ноября 17 оппозиционных партий устроили митинг в Ереване на площади Свободы. Протестующие требовали отставки Пашиняна. Полиция заявила, что митинги в период военного положения проводить запрещено. В итоге задержаны были более сотни человек, несколько десятков из которых позже
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Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе спровоцировало волнения в стране.
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