Саудовская Аравия: на церемонии с участием западных дипломатов сработало взрывное устройство

Источник материала: Tut.by

Во время церемонии памяти жертв Первой мировой войны в Саудовской Аравии прогремел взрыв. Несколько человек были ранены.



Фото: Reuters

Взрыв произошел на кладбище для немусульман в Джидде во время празднования дня окончания Первой мировой войны, на котором присутствовали иностранные дипломаты.

Посольства Франции, Греции, Италии, Великобритании и США сообщили, что в среду утром там было приведено в действие самодельное взрывное устройство.

В своем совместном заявлении они резко осудили взрыв, назвав его подлым нападением. То же самое заявило правительство административного округа Мекка, добавив, что органы безопасности начали расследование произошедшего.

Власти Саудовской Аравии подтвердили, что пострадали сотрудник консульства Греции и сотрудник саудовской службы безопасности. Также сообщается об одном пострадавшем гражданине Британии

В конце октября гражданин Саудовской Аравии напал с ножом на охранника французского консульства в Джидде. В тот же день в результате нападения во французском городе Ницца были убиты три человека, двое из них были обезглавлены. Полиция Франции расценивает произошедшее как исламистский теракт.

«Подобные нападения на невинных людей позорны и не имеют никакого оправдания, — говорится в сообщении посольств Франции, Греции, Италии, Великобритании и США в Эр-Рияде. — Мы желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления и благодарим за смелость саудовские службы спасения, которые помогли тем, кто был на месте случившегося».

Представители посольств также пообещали содействовать саудовским властям во время расследования взрыва.

Французская журналистка, базирующаяся в Саудовской Аравии, опубликовала в Twitter фотографию после взрыва, на которой видно, как одному из пострадавших оказывают помощь.

«Есть раненые… Через 15 дней после нападения на консульство Франция снова стала мишенью!?»

По словам журналистки, серьезно пострадал сотрудник греческих спецслужб, который только недавно заступил на свой пост в консульстве.

Представитель греческой дипмиссии сообщил агентству Рейтер, что в результате взрыва пострадали четыре человека, один из них гражданин Греции. Угрозы для их жизни нет.

Французское консульство в Джидде призвало граждан Франции, находящихся в Саудовской Аравии быть предельно бдительными.

Октябрьские нападения во Франции

29 октября гражданин Туниса напал с ножом на прихожан церкви в Ницце. Три человека были убиты, еще несколько получили ранения. Вскоре после этого в другом городе на юге Франции — Монфаве, недалеко от Авиньона — полицейские застрелили мужчину, который угрожал прохожим огнестрельным оружием.

В тот же день в Саудовской Аравии, у дверей французского консульства в городе Джидде, мужчина напал на охранника. Он был арестован, а охранник отправлен в больницу.

Этим терактам предшествовало убийство школьного учителя Самюэля Пати. Он был обезглавлен исламистом родом из Чечни в пригороде Парижа после того, как показал своим ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда.\

Убийство Пати обострило обстановку во Франции, а публичное выступление президента Макрона в защиту свободы слова и права публиковать подобные карикатуры разозлило Турцию и другие мусульманские страны.

Хроника недавних терактов во Франции

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