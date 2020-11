Более 90 беженцев утонули у побережья Ливии. Среди погибших - женщины и дети

Источник материала: Tut.by

В результате крушения двух лодок с беженцами у побережья Ливии утонули более 90 человек, включая женщин и детей. Как сообщила Международная организация по миграции (МOM) в четверг, 12 ноября, лодка, на борту которой находилось более 120 человек, перевернулась неподалеку от города Хомс на западе страны. Рыбакам удалось спасти 47 беженцев. Из воды поднято 31 тело. Поисковые работы продолжаются.

В тот же день международная благотворительной организации «Врачи без границ» сообщила в своем Twitter, что при крушении лодки к западу от города Сурман утонули 20 человек. Спасти удалось лишь трех женщин.

When #MSF warns about the number of people who are dying at sea…

This is what those statistics look like.

This is what those statistics sound like.

This is a glimpse of reality in the central #Mediterranean .

And it is truly devastating to watch.