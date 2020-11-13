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Более 90 беженцев утонули у побережья Ливии. Среди погибших - женщины и дети

13.11.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В результате крушения двух лодок с беженцами у побережья Ливии утонули более 90 человек, включая женщин и детей. Как сообщила Международная организация по миграции (МOM) в четверг, 12 ноября, лодка, на борту которой находилось более 120 человек, перевернулась неподалеку от города Хомс на западе страны. Рыбакам удалось спасти 47 беженцев. Из воды поднято 31 тело. Поисковые работы продолжаются.

В тот же день международная благотворительной организации «Врачи без границ» сообщила в своем Twitter, что при крушении лодки к западу от города Сурман утонули 20 человек. Спасти удалось лишь трех женщин.

«Гибель людей в Средиземноморье является проявлением неспособности государств предпринять решительные действия по развертыванию столь необходимой поисково-спасательной системы на самом смертоносном маршруте в мире», — заявил, комментируя очередную трагедию в Средиземноморье, глава миссии МOM в Ливии Федерико Сода.

По данным организации, только в этом году при попытке перебраться в Европу утонули по меньшей мере 900 человек. 11 000 были задержаны береговой охраной и возвращены в Ливию, где, заявляют в МOM, их права могут нарушаться, они могут быть арестованы или попасть в руки торговцев людьми.

 
 
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По данным организации, только в этом году при попытке перебраться в Европу утонули по меньшей мере 900 человек.
 
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