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NYT: Трамп в случае поражения на выборах объявит о решении баллотироваться в 2024 году
13.11.2020 09:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американский лидер Дональд Трамп может объявить о намерении претендовать на президентский пост в 2024 года после того, как будет официально подтверждена победа демократа Джозефа Байдена на прошедших 3 ноября всеобщих выборах. Об этом сообщила в четверг газета
По ее данным, некоторые советники Трампа указывали на то, что республиканец может признать свое поражение на выборах уже к концу текущей недели. Однако принятие им решения может несколько затянуться на фоне пересчета голосов в штате Джорджия, который, как ожидается, продлится до 20 ноября.
При этом, как указывают источники издания, Трамп в личных беседах со своими советникам указывал, что обнародует планы баллотироваться на пост президента в 2024 году вскоре после того, как официально будет объявлено о победе Байдена на прошедших выборах. По словам источников газеты, американский лидер отдает себе отчет в том, что его шансы на победу даже в случае пересчета голосов ничтожны. При этом он якобы старается укрепить поддержку республиканского электората, которая может пригодиться ему при любом исходе нынешних выборов.
Ранее телекомпания
Прецедент, когда президент США не мог переизбраться, однако выигрывал выборы четыре года спустя, есть в американской истории. Демократ Гровер Кливленд проиграл выборы 1888 года республиканцу Бенджамину Гаррисону, но выиграл у него выборы 1892 года, став единственным в истории президентом США с двумя порядковыми номерами — 22-м и 24-м.
Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах.
Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.
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Прецедент, когда президент США не мог переизбраться, однако выигрывал выборы четыре года спустя, есть в американской истории. Демократ Гровер Кливленд проиграл...
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