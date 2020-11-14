Трамп заявил о своей победе в Пенсильвании

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Пенсильвания его сторонников не допустили к просмотру 700 тыс. бюллетеней, что означает его победу в этом регионе. Об этом он написал в Twitter.



Фото: Flickr / The White House

«Не было доступа к просмотру 700 тысяч бюллетеней, поэтому, согласно нашей великой Конституции, мы выигрываем штат Пенсильвания», — считает Трамп.

Ранее Федеральный апелляционный суд в Пенсильвании отклонил иск Республиканской партии, которая требовала признать недействительными около 9,3 тыс. бюллетеней, которые пришли по почте после окончания дня голосования.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах.

Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Дональд Трамп может объявить о намерении претендовать на президентский пост в 2024 году после того, как будет официально подтверждена победа демократа Джозефа Байдена на прошедших 3 ноября всеобщих выборах. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники.