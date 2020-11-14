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Трамп заявил о своей победе в Пенсильвании
14.11.2020 08:27 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Пенсильвания его сторонников не допустили к просмотру 700 тыс. бюллетеней, что означает его победу в этом регионе. Об этом он
«Не было доступа к просмотру 700 тысяч бюллетеней, поэтому, согласно нашей великой Конституции, мы выигрываем штат Пенсильвания», — считает Трамп.
Ранее Федеральный апелляционный суд в Пенсильвании отклонил иск Республиканской партии, которая требовала признать недействительными около 9,3 тыс. бюллетеней, которые пришли по почте после окончания дня голосования.
Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах.
Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.
Дональд Трамп может объявить о намерении претендовать на президентский пост в 2024 году после того, как будет официально подтверждена победа демократа Джозефа Байдена на прошедших 3 ноября всеобщих выборах. Об этом сообщила в четверг газета
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Пенсильвания его сторонников не допустили к просмотру 700 тыс. бюллетеней, что означает его победу в этом регионе
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