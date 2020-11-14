Источник материала: Tut.by

Азербайджан и Армения обменялись телами погибших во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Обмен прошел при посредничестве российских миротворцев. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана, сообщает РИА Новости.



Фото: Reuters

«Был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуши. В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих Вооруженных сил Армении… переданы армянской стороне. Также… были приняты тела шести военнослужащих азербайджанской армии», — сообщили в ведомстве.

Там также поблагодарили Минобороны России за организацию гуманитарной акции.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление , предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы.