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Азербайджан и Армения обменялись телами погибших

14.11.2020 11:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Азербайджан и Армения обменялись телами погибших во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Обмен прошел при посредничестве российских миротворцев. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана, сообщает РИА Новости.


Фото: Reuters

«Был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуши. В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих Вооруженных сил Армении… переданы армянской стороне. Также… были приняты тела шести военнослужащих азербайджанской армии», — сообщили в ведомстве.

Там также поблагодарили Минобороны России за организацию гуманитарной акции.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы.

 
 
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Обмен прошел при посредничестве российских миротворцев.
 
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