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Азербайджан и Армения обменялись телами погибших
14.11.2020 11:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Азербайджан и Армения обменялись телами погибших во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Обмен прошел при посредничестве российских миротворцев. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана, сообщает РИА Новости.
«Был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуши. В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих Вооруженных сил Армении… переданы армянской стороне. Также… были приняты тела шести военнослужащих азербайджанской армии», — сообщили в ведомстве.
Там также поблагодарили Минобороны России за организацию гуманитарной акции.
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Обмен прошел при посредничестве российских миротворцев.
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