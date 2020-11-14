Экс-глава СНБ Армении задержан по подозрению в подготовке убийства Пашиняна

Источник материала: Tut.by

Бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян был задержан властями Армении по подозрению в подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката задержанного Лусине Саакян.



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По ее словам, Ванецян был приглашен в следственный департамент Службы национальной безопасности и задержан по подозрению в совершении преступлений по нескольким статьям. В частности, речь идет о «подготовке убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенной группой лиц по предварительному сговору», «соучастии в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия» и «подготовке узурпации власти».

Как отметила адвокат, «полет мысли властей страны, которые пытаются заткнуть политических оппонентов, дошел до того, что появляются обвинения в подготовке убийства Пашиняна». «Все это уже невозможно комментировать в правовой плоскости. Это позорное политическое преследование, направленное на сохранение власти, доведение до конца антигосударственных программ», — считает Саакян.

РБК направил запрос в МВД и СК Армении.

Артур Ванецян участвовал в акциях протеста с требованием отставки Пашиняна. В Ереване уже на протяжении нескольких дней проходят акции оппозиции , ее участники требуют отставки главы правительства из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе и передаче части территорий непризнанной республики Азербайджану.

12 ноября Служба национальной безопасности Армении задержала бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова, бывшего директора СНБ и лидера партии «Родина» Артура Ванецяна, а также бывшего вице-спикера Ару Саакяна за проведение митинга с требованием отставки Пашиняна. Еще до начала мероприятия был задержан глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, Шармазанова и Ванецяна задержали после митинга. Позднее Ванецян был освобожден по решению суда.

Ванецян был назначен на должность главы СНБ Армении в мае 2018-го по представлению Пашиняна и указом президента страны Арменом Саркисяном. До этого на протяжении двух лет он занимал должность заместителя начальника управления СНБ по Еревану. Ванецян был уволен с должности директора СНБ в сентябре прошлого года. Комментируя свое увольнение, он заявил, что «принял это решение так же уверенно, как и то, когда согласился занять должность директора СНБ». В своем обращении Ванецян дал понять, что он был не согласен с некоторыми действиями политиков. «Стихийность решений, необоснованность действий, неразличение первичного от вторичного», — так он тогда охарактеризовал работу армянских властей.