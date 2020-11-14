израильские агенты убили в Тегеране одного из лидеров «Аль-Каиды»

Источник материала: Tut.by

Израильские спецслужбы по просьбе США в августе 2020 года убили в Иране заместителя лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России организация). Об этом 14 ноября пишет New York Times со ссылкой на источники в разведке.

Абдуллу Ахмеда Абдуллу, который известен под псевдонимом Абу Мухаммед аль-Масри, убили 7 августа в Тегеране. Двое агентов на мотоцикле подъехали к автомобилю террориста и пять раз выстрелили из пистолета с глушителем. В машине аль-Масри в тот момент находилась и его дочь Мириам. Она была замужем за погибшим сыном Осамы бин Ладена Хамзой.

NYT отмечает, что США долгое время следили за аль-Масри и другими террористами в Иране. Но какую именно роль они сыграли в его убийстве, неизвестно. Газета пишет, что иранские СМИ назвали убитого профессором истории из Ливана Хабибом Даудом. Но бывший глава египетского отделения «Исламского джихада» (запрещенная в России организация) сказал, что это был лишь псевдоним.

Собеседники газеты также рассказали, что с 2003 года аль-Масри был в Иране под домашним арестом, а с 2015 года свободно жил в Тегеране. Его безопасностью занимался Корпус стражей исламской революции. При этом он свободно перемещался и мог выезжать за границу. По мнению экспертов, Иран может опекать членов «Аль-Каиды», чтобы те не совершали теракты в стране или для операций против США.

Власти Ирана отрицают , что на их территории был убит член «Аль-Каиды». В МИД страны подчеркнули, что Вашингтон и Тель-Авив иногда пытаются связать Тегеран с такими группировками, чтобы избежать ответственности за свою преступную деятельность в регионе.

Убитого считали возможным преемником нынешнего главы террористической организации Аймана аз-Завахири. Кроме того, аль-Масри называли организатором двух нападений на посольства США в Кении и Танзании в 1998 году. Тогда погибли 224 человека, еще сотни получили ранения. Кроме того, по словам собеседника NYT, он был причастен к атакам на отель в Кении, который принадлежал Израилю. Жертвами теракта тогда стали 13 человек.