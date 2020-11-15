|
В Молдавии стартовал второй тур выборов президента
15.11.2020 09:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Молдавии начался второй тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 7:00 (8.00 по минскому времени) и закроются в 21:00 (22:00),
ЦИК Молдавии официально объявит результаты голосования до 22 ноября. Окончательное решение о признании итогов выборов президента примет Конституционный суд до 5 декабря.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Молдавии начался второй тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 7:00 (8.00 по минскому времени) и закроются в 21:00 (22:00), передает Noi.md.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)