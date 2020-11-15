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В Молдавии стартовал второй тур выборов президента

15.11.2020 09:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Молдавии начался второй тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 7:00 (8.00 по минскому времени) и закроются в 21:00 (22:00), передает Noi.md.

Во втором туре на пост главы государства претендуют действующий президент Игорь Додон и кандидат от партии «Действие и солидарность» (PAS), экс-премьер Майя Санду.

Согласно Кодексу о выборах Молдавии, для того, чтобы Центральная избирательная комиссия сочла выборы действительными и чтобы победить, кандидат должен набрать не менее 50% голосов избирателей.

ЦИК Молдавии официально объявит результаты голосования до 22 ноября. Окончательное решение о признании итогов выборов президента примет Конституционный суд до 5 декабря.

Первый тур президентских выборов состоялся 1 ноября. Явка превысила 42%. По итогам голосования, ни один из кандидатов в президенты не набрал половины голосов избирателей. Так, Санду получила 36,6% голосов, а Додон — 32,61%. Тройку лидеров замыкал Ренато Усатый, осужденный в России за незаконный вывоз денег из страны, он получил 16,90% голосов избирателей.
 

 
 
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В Молдавии начался второй тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 7:00 (8.00 по минскому времени) и закроются в 21:00 (22:00), передает Noi.md.
 
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