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Санду лидирует во втором туре выборов президента Молдовы с 51,4%. Додон получает 48,6%
16.11.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду лидирует на прошедших в воскресенье выборах главы Молдавии с 51,4%, у действующего президента Игоря Додона — 48,6%. Такие предварительные данные представила на своем сайте Центральная избирательная комиссия после обработки более 90% поступивших с участков протоколов.
Как сообщил в воскресенье зампредседателя Центральной избирательной комиссии Владимир Шарбан в ходе брифинга после закрытия избирательных участков на территории Молдавии, «голосование прошло без серьезных инцидентов и транспарентно». По его словам, в течение дня в ЦИК поступала информация о нарушениях и отклонениях от установленных процедур, которая будет передана ответственным органам. Позже комиссия вынесет по ним свое заключение.
Согласно последним данным ЦИК, явка на выборах составила 52,71%.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. В нем приняли участие глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Голосование завершилось в 21:00 (22:00 по минскому времени), время работы участков за рубежом будет зависеть от страны пребывания.
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Такие предварительные данные представила на своем сайте Центральная избирательная комиссия после обработки более 90% поступивших с участков протоколов.
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