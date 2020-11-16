Санду лидирует во втором туре выборов президента Молдовы с 51,4%. Додон получает 48,6%

Источник материала: Tut.by

Лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду лидирует на прошедших в воскресенье выборах главы Молдавии с 51,4%, у действующего президента Игоря Додона — 48,6%. Такие предварительные данные представила на своем сайте Центральная избирательная комиссия после обработки более 90% поступивших с участков протоколов.



Майя Санду. Фото: Reuters

Как сообщил в воскресенье зампредседателя Центральной избирательной комиссии Владимир Шарбан в ходе брифинга после закрытия избирательных участков на территории Молдавии, «голосование прошло без серьезных инцидентов и транспарентно». По его словам, в течение дня в ЦИК поступала информация о нарушениях и отклонениях от установленных процедур, которая будет передана ответственным органам. Позже комиссия вынесет по ним свое заключение.

Согласно последним данным ЦИК, явка на выборах составила 52,71%.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. В нем приняли участие глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Голосование завершилось в 21:00 (22:00 по минскому времени), время работы участков за рубежом будет зависеть от страны пребывания.