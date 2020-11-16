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Французское радио опубликовало некрологи на живых знаменитостей. Пришлось извиняться

17.11.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международному французскому радио RFI пришлось принести извинения после ошибочной публикации на его сайте длинного списка некрологов на живых знаменитостей и политиков. Радио объяснило случившееся техническим сбоем.


Фото: Reuters

Среди людей, преждевременно похороненных французским иновещанием, оказались королева Елизавета Вторая, голливудский актер Клинт Иствуд, актриса Брижит Бардо и футболист Пеле.

Были также опубликованы некрологи на иранского аятоллу Али Хаменеи, бывшего президента США Джимми Картера и кубинского лидера Рауля Кастро. Все они также живы.

Известному во Франции 77-летнему бизнесмену Берни Тапи особенно не везет: французские СМИ до этого хоронили его уже дважды.

Некрологи довольно быстро исчезли с сайта, а RFI принесло извинения.

Заблаговременная подготовка некрологов — обычная практика для многих СМИ.

Сбой, как объяснили в RFI, произошел при переходе редакции на новую систему производства статей. Из-за этого было опубликовано около ста не утвержденных для публикации заметок.

Некоторые из них попали на сайты партнеров, в Google и Yahoo.

В RFI заявили, что работают над исправлением «серьезного бага».

 
 
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